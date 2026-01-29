Les Sénégalais lourdement sanctionnés, c’est officiel !

Le verdict est tombé pour le Sénégal. Mis sur le banc des accusés après les incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Maroc, les Sénégalais ont vu leur sélectionneur et certains joueurs durement sanctionner. Les Marocains ne sont pas épargnés.

Comme attendu, la Commission de discipline de la CAF n’a pas été tendre avec le camp sénégalais suite aux incidents qui ont émaillé la finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations.

Le premier homme visé n’était autre que Pape Thiaw qui avait ordonné à ses joueurs de quitter le terrain après la décision de l’arbitre de siffler penalty pour le Maroc. Le coach sénégalais a été sanctionné mais finalement bien moins que ce que craignaient les supporters sénégalais. « Le Jury disciplinaire a décidé de suspendre Monsieur Pape Bouna Thiaw, sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, pour cinq (5) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d’intégrité, et atteinte à l’image du football. D’infliger à Monsieur Pape Bouna Thiaw une amende de 100 000 USD » écrit l’instance du football africain qui a aussi confirmé des sanctions contre Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr pour avoir pris à partie l’arbitre dans le match. « Le Jury disciplinaire a décidé de suspendre Monsieur Iliman Cheikh Baroy Ndiaye, joueur de l’équipe nationale du Sénégal, pour deux (2) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif envers l’arbitre. De suspendre Monsieur Ismaïla Sarr, joueur de l’équipe nationale du Sénégal, pour deux (2) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif envers l’arbitre. »

Par ailleurs, la fédération devra payer une amende de 15 000 dollars « pour faute disciplinaire de l’équipe nationale, cinq joueurs ayant reçu des avertissements ».

La Fédération sénégalaise, dont le président Abdoulaye Fall s’est montré virulent à l’égard de la CAF, a aussi été épinglée : elle devra s’acquitter d’une autre amende de 300 000 dollars.

La commission de discipline a également pris des sanctions à l’encontre du groupe de supporters sénégalais « 12e Gaindé », et c’est la Fédération qui devra s’acquitter d’une dernière amende de 300 000 dollars pour « le comportement inapproprié de ses supporters, ayant porté atteinte à l’image du football ». Pour rappel, 17 supporters sénégalais sont toujours détenus au Maroc, en attente de jugement pour actes de hooliganisme.

Les marocains aussi a été sanctionnés

La CAF a aussi décidé de sanctionner durement le Maroc pour cette finale notamment concernant l’affaire des serviettes. « Le Jury disciplinaire a décidé de suspendre Monsieur Ismaël Saibari, joueur de l’équipe nationale du Maroc, pour trois (3) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif. D’infliger à Monsieur Ismaël Saibari une amende de 100 000 USD. D’infliger à la FRMF une amende de 200 000 USD pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade. De suspendre Monsieur Achraf Hakimi, joueur de l’équipe nationale du Maroc, pour deux (2) matches officiels de la CAF, dont un (1) match avec sursis pendant une durée d’un (1) an à compter de la date de la décision, pour comportement antisportif. D’infliger à la FRMF une amende de 100 000 USD pour le comportement inapproprié des joueurs de l’équipe nationale et de l’encadrement technique, ayant envahi la zone d’examen de la VAR et entravé le travail de l’arbitre, en violation des articles 82 et 83 du Code disciplinaire de la CAF. D’infliger à la FRMF une amende de 15 000 USD pour l’utilisation de lasers par ses supporters lors du match. », explique le communiqué de la CAF.

Des sanctions assez importantes pour le Maroc qui tombe de haut dans ce dossier puisque les Lions de l’Atlas semblaient aussi réclamer une défaite sur tapis vert dans cette rencontre s’appuyant sur le fait que le Sénégal s’est retiré du terrain sur la base des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations. Une réclamation rejetée par la CAF comme elle l’a précisé. « Le Jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la FRMF, relative à des violations alléguées par la FSF des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, en lien avec la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. » Ces sanctions viennent donc cloturer une finale chaotique et qui laissera des traces.

Il faut préciser que la commission de discipline, présidée par le Sénégalais Ousmane Kane (momentanément écarté pour l’examen de cette affaire en raison de l’implication directe de son pays), s’est appuyée sur les rapports détaillés des arbitres, ceux des commissaires de match, ainsi que sur l’analyse des images vidéo. Les parties impliquées ont été entendues dans le cadre d’une procédure contradictoire, garantissant un droit de défense avant la délibération finale.

Marcel HOUÉTO

29 janvier 2026 par