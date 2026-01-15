jeudi, 15 janvier 2026 -

“Les Revenants” : une exposition d’art qui exporte le Vodun et la culture béninoise à l’international




La culture béninoise s’illustre à l’international. Du 12 décembre 2025 au 14 janvier 2026, le Ghana accueille « Les Revenants », une exposition artistique consacrée à la mémoire, à la culture et à la spiritualité vodun. Porté par Adétoyé Aguessy, le projet met en lumière les œuvres de l’artiste béninois Dimitri Fagbohoun, sous le commissariat de Éssé Dabla-Attikpo.
Les promoteurs affirment leur volonté de partager leur patrimoine culturel et spirituel avec le monde, en s’appuyant sur l’art contemporain comme vecteur de dialogue entre les peuples.

Une immersion dans la mémoire et la spiritualité Vodun

"Les Revenants" explore la relation entre l’homme, l’histoire et le sacré. Les œuvres présentées interrogent la mémoire collective et mettent en évidence la place centrale de la spiritualité vodun dans la construction des sociétés béninoises.
Pour l’artiste Dimitri Fagbohoun, le choix du titre est révélateur de cette démarche artistique et identitaire.« Le titre “Revenants” est né à partir de notre réflexion. Nous voulons partager la spiritualité du Bénin et sa culture avec le monde », explique-t-il.
À travers des formes symboliques et des références ancestrales, l’exposition invite le public à une lecture contemporaine du Vodun, loin des clichés, et recentrée sur ses valeurs de transmission et de continuité.

Un projet culturel à portée panafricaine

L’exposition s’inscrit également dans une dynamique de rapprochement entre le Bénin et le Ghana, deux pays liés par l’histoire, la géographie et les héritages culturels. Le thème du retour sur la terre africaine traverse l’ensemble du parcours artistique, avec pour ambition de renforcer les liens entre les peuples africains et ceux de la diaspora.
Le commissaire de l’exposition, Éssé Dabla-Attikpo, souligne la forte présence de la spiritualité dans les œuvres et la vocation itinérante du projet. À terme, Les Revenants pourrait être présentée au Bénin, permettant ainsi un retour symbolique de l’exposition vers son territoire d’origine.

Un initiative d’éducation culturelle

Initiateur du projet, Adétoyé Aguessy justifie son engagement par une volonté claire de valorisation du patrimoine béninois à l’étranger.« J’ai décidé de porter ce projet parce que je voulais rapprocher les peuples des deux pays, le Bénin et le Ghana, à travers l’histoire. Depuis 2019, le Ghana connaît un afflux important de touristes. En attendant que le monde entier visite le Bénin pour comprendre notre culture, nous avons choisi de porter cette culture à l’extérieur », explique-t-il.
Selon lui, l’exposition permet au public ghanéen, mais aussi aux nombreux touristes internationaux présents au Ghana, de découvrir une partie de la richesse culturelle et spirituelle du Bénin. Au-delà de l’événement artistique, le projet s’inscrit dans une démarche d’éducation culturelle, où l’art devient un langage universel au service du dialogue, de la mémoire et du rapprochement des peuples.

L’art comme outil de rayonnement du Bénin

Avec Les Revenants, les promoteurs utilisent l’art comme un levier de rayonnement culturel et identitaire au service de son pays, le Bénin. L’exposition se présente comme une vitrine de la culture vodun et une invitation à une meilleure compréhension des traditions béninoises par un public international.

15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




