Plus d’une centaine de Rangers assurent la protection de la faune et la sécurité dans les zones périphériques du parc de la Pendjari. A travers un documentaire de 30 minutes, intitulé "Les boucliers de la Pendjari", Angelo Amoussou présente les phases de présélection, de sélection et de formation des Rangers par l’ONG African Parks.

2 juillet 2021