Les Professeurs Dossou et Holo honorés le 14 mars

La 6e mandature de la Cour constitutionnelle va rendre hommage aux 4e et 5e mandatures de la haute juridiction respectivement présidées par le Bâtonnier Robert Dossou et le Professeur Théodore Holo.

Cérémonie de reconnaissance et de gratitude aux 4e et 5e mandatures de la Cour constitutionnelle. L’évènement est prévu pour le 14 mars prochain à Cotonou. Ce sera à travers la remise de deux études. Il s’agit des études ‘’Jurisprudence de la Cour Constitutionnelle : la régulation ‘’ en l’honneur de la 4ème mandature présidée par le Bâtonnier Robert Dossou (2008-2013) et les Etudes ‘’Jurisprudence de la Cour Constitutionnelle : le citoyen’’ en l’honneur de la 5ème mandature présidée par le Professeur Théodore Holo ((2013-2018) intitulée ‘’Jurisprudence de la Cour Constitutionnelle : le citoyen’’.

Akpédjé Ayosso

27 février 2023 par