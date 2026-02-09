lundi, 9 février 2026 -

Assemblée nationale

Les Présidents des 5 Commissions permanentes




L’Assemblée nationale, 10e législature, a bouclé dimanche 8 février 2026, son installation avec la mise en place de son Bureau et la désignation des présidents des cinq Commissions permanentes, appelées à orienter le travail parlementaire pour les sept prochaines années.

Réunis en séance plénière, les députés issus des élections législatives du 11 janvier dernier ont d’abord élu les membres du Bureau de l’Assemblée nationale, placé sous la présidence de Joseph Fifamè Djogbénou. Les présidents des cinq (5) commissions permanentes, chargées d’examiner les projets et propositions de loi avant leur passage en plénière, ont été également élus.

Orden Alladatin a été reconduit à la tête de la Commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme (C1). Poste que le député avait occupé lors de la 9è législature.

Gérard Gbenonchi est le président de la Commission des Finances et des Échanges (C2), stratégique pour l’examen du budget et des politiques économiques.

Joseph Amavi Anani dirigera la Commission du Plan, de l’Équipement et de la Production (C3).

Éléonore Yayi Ladékan hérite de la Commission de l’Éducation, de la Culture, de l’Emploi et des Affaires sociales (C4).

Enfin, Augustin Ahouanvoebla présidera la Commission des Relations extérieures, de la Coopération au développement, de la Défense et de la Sécurité (C5).

Selon le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, chaque Commission permanente compte au moins treize députés et dispose d’un bureau de cinq membres.

Les présidents des deux groupes parlementaires sont également connus. Il s’agit de : Aké Natondé pour le groupe Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et Assan Seïbou pour le Bloc Républicain (BR).
M. M.

9 février 2026 par Marc Mensah




