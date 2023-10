Les Préfectures dotées de nouveaux véhicules

De nouveaux véhicules flambant neufs pour les Préfets des départements. Huit Préfets ont reçu leur véhicule, mercredi 18 octobre 2023, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotègnon.

« Ces véhicules sont destinés à vous permettre d’accomplir vos missions avec plus d’aisance et d’efficacité surtout en matière d’assistance-conseils aux communes marquées par la réforme structurelle du secteur de la décentralisation où les communes sont sujettes à des acteurs nouveaux. Vous serez beaucoup sollicités et ces moyens de déplacement vous seront très utiles ». Ainsi s’est adressé le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotègnon, mercredi 18 octobre 2023, lors de la remise de véhicules aux Préfets des départements de l’Atlantique, des Collines, du Couffo, du Littoral, du Mono, de l’Ouémé, du Plateau et du Zou.

S’exprimant au nom de ses collègues, le Préfet de l’Ouémé a remercié le gouvernement pour la dotation en véhicule. « Cela nous aidera à jouer efficacement notre rôle d’assistance-conseils dans les communes », a ajouté Marie Akpotrossou.

La dotation entre dans le cadre du Programme de réhabilitation et d’équipement des préfectures inscrit dans le Programme d’Action du Gouvernement 2021-2026. Elle prend en compte toutes les Préfectures du Bénin.

M. M.

19 octobre 2023 par ,