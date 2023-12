Patrice Talon échange avec le 1er Ministre des Pays Bas

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon et Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas ont eu un échange téléphonique, jeudi 21 décembre 2023.

Le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte a échangé au téléphone, jeudi 21 décembre 2023, avec le chef de l’Etat béninois Patrice Talon. « Aujourd’hui, le Président et moi avons discuté, entre autres, de nos projets communs dans le domaine de l’eau et de la sécurité alimentaire, où les connaissances et les compétences néerlandaises font la différence », a indiqué Mark Rutte dans un tweet.

« Le Bénin est un partenaire important des Pays-Bas dans la région du Sahel, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la protection des valeurs démocratiques », selon le Premier ministre.

Mark Rutte précise que la coopération entre les deux pays « a pris un essor ces dernières années, notamment après la visite réussie du Président PatriceTalon aux Pays-Bas en octobre 2022 »

