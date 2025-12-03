Les OSC de jeunes et femmes en conclave pour accélérer les engagements

La deuxième édition du Salon national des OSC de Jeunes et de Femmes s’est ouverte, mardi 02 décembre 2025, au siège de l’Institut National de la Femme (INF) à Cotonou. Trois jours d’échanges durant lesquels les résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies seront revisitées pour poser les bases d’une paix inclusive au Bénin.

‎La Directrice adjointe de cabinet du ministre des Affaires sociales et de la Microfinance a procédé, mardi dernier, au lancement de l’édition 2025 du Salon national des OSC de Jeunes et de Femmes. Les travaux se déroulent sous le thème central : « De la résolution 1325 à la 2250 : pour une paix inclusive portée par les femmes et les jeunes ». Un Salon marqué par un double anniversaire : 25 ans de la résolution 1325 et 10 ans de la résolution 2250.

‎Dès l’ouverture, la Directrice exécutive du ROAJELF, Mariette Montcho, a salué « la continuité du Salon » et rendu hommage aux partenaires. « La paix se construit avec les femmes et avec les jeunes », a-t-elle rappelé, appelant à un plan national 1325 de deuxième génération et à l’adoption urgente d’un agenda national 2250. « C’est un impératif moral », a-t-elle insisté.

‎Le Représentant résident du PNUD, Titus Osundina, a souligné le rôle décisif de la société civile. « La paix durable exige la participation pleine, égale et significative des femmes », a-t-il dit. Il a salué l’engagement des OSC, « moteurs de sensibilisation, de cohésion et de mobilisation ». Le salon, selon lui, est un espace essentiel pour identifier des solutions pratiques, jusque dans les villages et les communes. Il n’a pas manqué de réitérer l’engagement du PNUD à accompagner le Bénin dans la mise en œuvre de ses engagements nationaux et internationaux.

‎La Présidente de l’Institut National de la Femme, Huguette Bokpè Gnacadja, a évoqué « un rendez-vous de vérité ». Elle a rappelé les avancées enregistrées au Bénin, mais aussi l’ampleur des défis : violences basées sur le genre, zones vulnérables fragilisées, manque de financements pour les initiatives de jeunes et femmes. « Sans les femmes, sans les jeunes, on ne bâtit pas un Bénin en paix », a-t-elle affirmé.

‎Au nom de la ministre des Affaires sociales, Agnès Badou a insisté sur la nécessité de transformer les normes internationales en politiques concrètes. « Ce salon est un laboratoire d’idées, un tournant. La paix au Bénin se construira avec les femmes et les jeunes, pour les générations futures », a-t-elle déclaré.

‎Un programme riche sur trois jours

‎La journée d’ouverture a été marquée par une conférence inaugurale du MASM sur le rôle des femmes et des jeunes 25 ans après 1325 et 10 ans après 2250. Le marché de la paix a également été lancé, suivi d’une visite de stands.

‎Deux premiers panels ont ouverts les discussions. Le premier est consacré aux défis du Plan d’action national 1325 et aux perspectives d’un plan de deuxième génération. Le second revient sur dix ans d’engagement des jeunes à travers la résolution 2250, avec un focus sur les acquis et les zones encore fragiles.

‎Les travaux se poursuivent ce mercredi avec une série de panels centrés sur les réalités sécuritaires actuelles. Un échange aborde les violences, les formes de résilience et les solutions locales qui émergent dans les communautés. Un autre instaure un dialogue direct entre jeunes, forces de l’ordre et systèmes communautaires d’alerte, afin de renforcer la confiance. Les participantes et participants discutent également du rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance sécuritaire locale, avant d’analyser la responsabilité des médias dans la déconstruction des discours haineux et la promotion de récits de paix.

Au programme jeudi, un espace mémoire et un marché de la paix. Une fresque de paix et un Mur du sacrifice rendront hommage aux soldats tombés au front.

‎La clôture verra la présentation des recommandations, avec trois documents attendus : le Manifeste des Jeunes Femmes pour la Paix, la Déclaration de Cotonou pour la Paix Inclusive, la Charte de la Sécurité Inclusive.

‎Un prix aux championnes de la paix fera office de cérémonie de reconnaissance.

