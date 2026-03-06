vendredi, 6 mars 2026 -

Les Nouveaux Boss a réuni 34% des téléspectateurs en Afrique francophone




Une mesure conduite par Ipsos bva confirme le succès et la notoriété de la première saison de l’émission Les Nouveaux Boss en Afrique francophone. Un programme jugé « moderne et dans l’air du temps » par 89% des téléspectateurs.

L’émission Les Nouveaux Boss a franchi les 95 millions de vues sur les écosystèmes numériques de TV5MONDE, une mesure conduite par Ipsos bva dans les trois pays les plus peuplés d’Afrique francophone, et démontre l’impact à grande échelle de ce programme.

34% des personnes interrogées déclarent avoir regardé Les Nouveaux Boss et 54% en ont entendu parler, avec un pic de téléspectateurs en Côte d’Ivoire (38%) et de notoriété en République démocratique du Congo (64%). Ils sont près de 9 téléspectateurs sur 10 à avoir été conquis par le programme.

Des traits positifs associés à l’émission

Les Nouveaux Boss est particulièrement apprécié pour sa capacité à « répondre aux attentes des gens » (87% d’approbation) et à « promouvoir l’Afrique et ses talents dans le monde » (88%). Plus de 9 personnes sur 10 soulignent aussi avoir « découvert et appris des choses sur l’entrepreneuriat ».

Les téléspectateurs africains associent trois traits principaux à l’émission : elle est « utile » (89%), « innovante » (87%) et « différente de ce que l’on voit habituellement » (79%). Son format est par ailleurs jugé « moderne et dans l’air du temps » (89%).

Une émission qui attire de nouveaux publics

Les Nouveaux Boss a aussi permis à TV5MONDE d’avoir de l’impact au-delà de son public habituel : le programme est connu par 42% des personnes qui ne regardent pas encore TV5MONDE. 86% d’entre elles disent avoir désormais envie de découvrir le média francophone – un taux qui atteint 89% chez les 15-24 ans.

Forts de ce succès, TV5MONDE et WeMake Productions prévoient d’ouvrir les candidatures pour la saison 2 dans les toutes prochaines semaines.

Échantillon représentatif de 1574 personnes interrogées du 13 au 26 janvier 2026 en Côte d’Ivoire, au Cameroun et en République démocratique du Congo.

À propos de TV5MONDE 

TV5MONDE est le 1er réseau mondial de télévision généraliste francophone. Il compte dix chaînes distribuées dans plus de 400 millions de foyers à travers le monde et sous-titrées en 12 langues, auxquelles s’ajoutent la plateforme de streaming TV5MONDE+ disponible dans 200 pays et territoires, des chaînes «  fast  », des applications mobiles et une présence sur les messageries instantanées et les réseaux sociaux. TV5MONDE, c’est aussi l’offre TV5MONDE EDU avec ses programmes éducatifs et ses milliers de fiches pédagogiques d’apprentissage et d’enseignement du français fondées sur les contenus audiovisuels.

6 mars 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




