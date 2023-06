Le Système des Nations Unies au Bénin en campagne contre la pollution plastique

Dans le cadre de la 50è Journée Mondiale de l’Environnement, le Système des Nations Unies au Bénin organise du 03 au 10 juin 2023, en collaboration avec ses partenaires, une campagne digitale sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser et de relayer les diverses solutions pour combattre la pollution plastique. Au programme, une séance de sensibilisation et de salubrité est également prévue au quartier Zongo dans le 5è arrondissement de Cotonou.

En prélude à la Journée Mondiale de l’Environnement célébrée le 5 juin, les Agences du Système des Nations Unies (SNU) au Bénin ont organisé une conférence de presse, vendredi 2 juin 2023 au siège de l’Unicef à Cotonou, pour annoncer les activités prévues dans ce cadre et solliciter l’engagement des partenaires sociaux pour combattre la pollution plastique. C’est en présence des leaders religieux, du chef du 5è arrondissement de Cotonou, du chef quartier Zongo Nima, des représentants respectifs de l’Archevêque de Cotonou et de l’imam de Zongo ainsi que des Organisations Non Gouvernementale intervenant dans le secteur de l’environnement.

Dans ses propos liminaires, le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Bénin, M. Salvator Niyonzima, a fait savoir que le plastique alimente la fibre de crise planétaire des changements climatiques, de la perte de la biodiversité et de la pollution par les déchets. « Environ 98% des produits en plastiques sont fabriqués à partir de combustibles fossiles vierges et les plastiques sont à l’origine de plus de 3% des émissions de gaz à effet de serre », a indiqué le Coordonnateur Résident du SNU. Selon la Déclaration du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, lue aux journalistes à la conférence de presse, « (…) plus de 2 000 camions à ordures remplis de plastique est déversé dans nos océans, dans nos rivières et dans nos lacs. (…) Les microplastiques se retrouvent dans la nourriture que nous mangeons, dans l’eau que nous buvons et dans l’air que nous respirons ». La journée mondiale de l’environnement est donc une occasion pour rappeler les effets néfastes des sachets plastiques. C’est dans cette perspective que le Système des Nations Unies a choisi d’organiser une série d’activités de sensibilisation du 03 au 10 juin 2023 en partenariat avec plusieurs acteurs et partenaires.

Il s’agit essentiellement d’une campagne digitale sur les réseaux sociaux tout au long de la semaine afin de sensibiliser et de relayer les diverses solutions pour combattre la solution plastique et d’une campagne de sensibilisation et d’engagement communautaire au quartier Zongo. « Nous irons sur le terrain à Cotonou et cette campagne-là est prévue le samedi 10 juin à partir de 7 heures par des séances de sensibilisation et de nettoyage des rues et ruelles du quartier Zongo avec la participation active de la communauté », a indiqué M. Salvator Niyonzima qui exhorte toutes les populations à participer à la campagne de salubrité. Répondant aux questions des journalistes quant au choix du quartier Zongo, le Coordonnateur Résident du SNU explique c’est pour donner l’exemple à tous les Béninois et Béninoises. A l’en croire, l’action pour l’environnement est une responsabilité partagée.

La campagne digitale vise à toucher la jeunesse par le biais des réseaux sociaux, un outil très prisé des jeunes, selon le représentant résident de l’UNFPA.

« La journée nous interpelle tous », a exhorté le représentant résident de la FAO au Bénin.

La Loi N 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction des sachets au Bénin, comment mettre fin à la dépendance au sachet plastique et les diverses actions menées par le Système des Nations Unies au Bénin ainsi que les leaders religieux en faveur de la lutte contre la pollution plastique sont les autres sujets de la conférence de presse.

Le thème de la 50è Journée Mondiale de l’Environnement est : ‘’ Solutions à la pollution plastique‘’.

Marc MENSAH

2 juin 2023 par