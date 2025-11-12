Les Monts Kouffè - Wari Maro constitués en Parc national

Les forêts classées des Monts Kouffè (Donga, Borgou et Collines) et de Wari Maro (Donga) font partie désormais des parcs nationaux au Bénin. Le décret portant leur constitution en parc national a été adopté, ce mercredi 12 novembre 2025, en Conseil des ministres.

L’étude de faisabilité commanditée pour la reclassification des forêts classées des Monts Kouffè (Départements de la Donga, Borgou et Collines) et de Wari Maro (Département de la Donga) en parc national est validée. En Conseil des ministres, ce mercredi 12 novembre 2025, le gouvernement a adopté le décret portant constitution en parc national de ces deux espaces forestiers.

Selon le rapport soumis à l’exécutif, ces deux espaces forestiers sont encore bien conservés, et dispose de ressources tant floristiques que fauniques qui permettent de leur conférer le statut de « parc national ».

Les populations, les dignitaires de même que les autorités locales des communes et villages riverains, adhèrent au projet de constitution de parc national, précise le communiqué du gouvernement qui, en adoptant le décret, a instruit le ministre chargé du développement durable à en assurer l’application diligente.

