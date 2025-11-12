mercredi, 12 novembre 2025 -

746 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Biodiversité

Les Monts Kouffè - Wari Maro constitués en Parc national




Les forêts classées des Monts Kouffè (Donga, Borgou et Collines) et de Wari Maro (Donga) font partie désormais des parcs nationaux au Bénin. Le décret portant leur constitution en parc national a été adopté, ce mercredi 12 novembre 2025, en Conseil des ministres.

L’étude de faisabilité commanditée pour la reclassification des forêts classées des Monts Kouffè (Départements de la Donga, Borgou et Collines) et de Wari Maro (Département de la Donga) en parc national est validée. En Conseil des ministres, ce mercredi 12 novembre 2025, le gouvernement a adopté le décret portant constitution en parc national de ces deux espaces forestiers.
Selon le rapport soumis à l’exécutif, ces deux espaces forestiers sont encore bien conservés, et dispose de ressources tant floristiques que fauniques qui permettent de leur conférer le statut de « parc national ».
Les populations, les dignitaires de même que les autorités locales des communes et villages riverains, adhèrent au projet de constitution de parc national, précise le communiqué du gouvernement qui, en adoptant le décret, a instruit le ministre chargé du développement durable à en assurer l’application diligente.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

12 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le Bénin réaffirme son engagement pour le climat


9 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata a pris part du (…)
Lire la suite

Godomey, Zinvié et Ouèdo distingués au Concours "Abomey-Calavi Ville (…)


8 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les meilleurs arrondissements à l’issue du Concours « Abomey-Calavi (…)
Lire la suite

Ecoliers et enseignants dans l’eau à Vêdoko


7 novembre 2025 par Marc Mensah
À quelques mètres du futur échangeur de Vêdoko, l’école primaire (…)
Lire la suite

La construction de l’échangeur de Vêdoko démarre


28 octobre 2025 par Marc Mensah
Les travaux de construction de l’échangeur Vêdoko à Cotonou ont été (…)
Lire la suite

Cotonou accueille le Sommet Climate Chance Afrique ce 27 octobre


21 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Cotonou accueille les 27 et 28 octobre le Sommet Climate Chance Afrique (…)
Lire la suite

Voici la Cité de 5 hectares qui abrite 16 ministères


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Depuis le 1er octobre, la nouvelle cité ministérielle de Cotonou a (…)
Lire la suite

Une aire de jeux moderne à Ouèdo


1er octobre 2025 par Marc Mensah
La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SimAU) annonce la (…)
Lire la suite

113 blocs de toilettes publiques pour Cotonou


30 septembre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre de son troisième Plan de Développement Communal (PDC) (…)
Lire la suite

La réfection de plus de 16 000 km de routes rurales lancée


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a donné son feu vert ce mercredi, en Conseil des (…)
Lire la suite

Plusieurs infrastructures en construction sur la Route des Pêches


8 septembre 2025 par Marc Mensah
La Route des Pêches continue de se transformer. Dans le cadre de la (…)
Lire la suite

Le Bénin lance son Cadre de financement vert


4 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, le 3 septembre 2025, le lancement officiel (…)
Lire la suite

La circulation restreinte au poids lourds dès 2026


3 septembre 2025 par Marc Mensah
La circulation des véhicules lourds de transport de marchandises dans (…)
Lire la suite

HAI récompense les lauréats du Slam sur la justice environnementale


16 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le jeu concours Slam sur la justice environnementale, une initiative de (…)
Lire la suite

Des maisons emportées par la mer à Sèyivè (Sèmè-Podji)


11 août 2025 par Marc Mensah
La mer gagne du terrain à Sèyivè, un quartier côtier de la commune de (…)
Lire la suite

Les travaux de protection achevés à Grand-Popo


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Face au phénomène des inondations, les populations de Grand-Popo, (…)
Lire la suite

Le président Talon à cœur ouvert avec le secteur privé


20 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
Le président Patrice Talon a reçu, vendredi 18 juillet 2025, plusieurs (…)
Lire la suite

UBA Bénin renouvelle les espèces à la Forêt classée de Pahou


19 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation de United Bank for Africa (UBA) Bénin conduite par le (…)
Lire la suite

Nouvelle stratégie 2025-2030 pour les énergies renouvelables au Bénin


16 juillet 2025 par Marc Mensah
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 16 juillet 2025, le (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires