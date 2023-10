Les Master Coach Internationaux s’imprègnent du dispositif d’accompagnement des MPME

En session de formation au Bénin sur l’approche SME LOOP, les Masters coach internationaux ont visité, mercredi 25 octobre 2023, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), l’institution en charge de l’implémentation du SME LOOP au Bénin.

Les Master coach de différents pays présents au Bénin dans le cadre d’une formation de 5 jours démarrée le 23 octobre ont effectué une descente, mercredi 25 octobre 2023, au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin). Venus s’imprégner du Projet de Renforcement des Capacités Entrepreneuriales (PRCE-MPME) suivant l’approche SME LOOP et son déploiement, les hôtes de la CCI Bénin ont été d’abord accueillis par le Secrétaire général de l’institution consulaire. Raymond Adjakpa Abilé a saisi l’occasion pour présenter la CCI Bénin notamment à travers ses missions, objectifs et la mission spéciale assignée à la mandature 2020-2025.

Le Sg a insisté sur 2 des quatre objectifs de l’institution consulaire. Il s’agit de réduire de 10% le taux de mortalité des entreprises au Bénin tel que recommandé par le gouvernement ; créer et rendre opérationnelle au Bénin une école de commerce affiliée à une ou des écoles d’envergure internationale. L’un de ces objectifs cadre d’ailleurs avec la Formation des Master Coach Internationaux qui se déroule du 23 au 27 octobre 2023 à Cotonou.

Le dispositif d’accompagnement du Projet de Renforcement des Capacités Entrepreneuriales (PRCE-MPME) a été présenté, à l’occasion, aux Master coach internationaux. Selon la présentation de Raoufou Souleymane, Chef projet RCE-MPME, sur recommandation du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, la CCI Bénin a initié le Projet RCE-MPME pour accompagner 400 MPME suivant l’approche SME Business Training and Coaching Loop grâce au financement de la coopération allemande à travers la GIZ. L’approche SME LOOP présente plusieurs avantages tels que l’accroissement du chiffre d’affaires, la professionnalisation de l’activité, l’amélioration de la gestion, la résilience face aux chocs exogènes et l’accès au marché ainsi qu’au financement.

Le PRCE-MPME est mis en œuvre dans 6 départements (Atacora, Donga, Atlantique, Littoral, Ouémé et Couffo) et couvre 35 communes.

Les autres Programmes : CCI Qualité, Impulse, Ahilido 2.0, CCI Développement, CCI Expert, Croissance, Observatoire CCI, ont été présentés par Cendra Ayayi, Conseillère d’entreprise à la CCI Bénin et Coach SME LOOP.

MikaÏlou Abdoulaye, président du Réseau des Business Coachs du Bénin (REBUCOP) a présenté son Réseau aux visiteurs.

La CCI Bénin est une institution qui se veut être un centre de services des entreprises. Elle a pour ambition de construire une communauté d’affaires plus forte, résiliente et diversifiée, moteur d’une économie béninoise florissante. Sa devise est « Servir les entreprises ».

La mission du Centre Régional de Compétence pour la promotion de l’emploi qui a développé l’approche SME LOOP arrivant à échéance en décembre 2024, la CCI Bénin a été identifiée pour poursuivre le déploiement des activités du SME LOOP au Bénin.

