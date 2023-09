Les MTNers se donnent aux activités sportives pour le maintien de la santé

La Direction général de MTN Bénin et son personnel ont organisé ce samedi matin, leur activité sportive annuelle nommée « Y’ello Family Walk ! ». L’édition de 2023 de ce qui s’appelait « Happiness & Vitality Walk ! » s’est déroulée dans une belle ambiance, avec d’intéressantes améliorations pour le bien-être et le bonheur du personnel de MTN-Bénin et leur famille.

Le personnel de MTN et les membres de leur famille, tous de jaune vêtus, avec des lunettes de soleil ont consacré la matinée de ce samedi aux activités sportives pour le maintien de la santé. Cette activité sportive qu’organise une fois l’an, la Direction de MTN a connu d’importantes améliorations. Désormais appelé « Y’ello Family Walk ! », l’édition 2023 n’est plus limitée à la marche. Non seulement elle est élargie aux membres de la famille du personnel de MTN Bénin âgés de plus 10 ans, mais ce sont plusieurs activités qui ont meublé « Y’ello Family Walk ! ». Les MTNers étaient motivés et déterminés au cours des différentes activités.

« J’avoue que j’étais surprise par le dynamisme du personnel de MTN. Nous avons commencé par la marche, nous n’avons pas fait moins de 2 kilomètres de marche. Nous sommes ensuite revenus sur l’espace du parking où se sont déroulées plusieurs activités dans des ateliers. Il y avait l’atelier de spinnig, l’atelier de body pump, l’atelier de fentes, on a fait aussi du push up, des exercices d’abdominaux, des jeux, de la corde ensuite pour finir on a fait de la danse. Il y a eu de la Zumba », s’est émerveillée à expliquer la directrice du centre de sport « Let’s Go Gym » invitée pour la circonstance.

Soulignons que MTN Bénin organise cette activité amener ses employés à se donner aux activités sportives, pour se déstresser et passer ensemble des moments de joie, de gaieté dans une cohésion pour renforcer le lien entre MTNer. L’édition 2023 n’a pas délogé à la règle. Elle s’est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité pour le bien-être des employés de MTN.

« Aujourd’hui malgré le temps gris, les MTNers se sont déplacés massivement. Et pour innovation il a eu plusieurs activités. Pour les éditions précédentes c’était juste la marche mais on marchait beaucoup. Aujourd’hui la marche est courte de sorte qu’on pensait que c’était à cause des enfants. Mais quand on est venu, c’était des activités intenses. Ça a donné plus de punch à l’activité et il y avait de l’harmonie. Moi je repars très satisfaite », a fait savoir Rose Zannou, superviseur des ventes.

Malgré la pluie qui s’est invitée à un moment donnée, « Y’ello Family Walk ! » avec ses innovations et surtout avec la présence des enfants a comblé les attentes. Entre satisfaction et le bien-être partagé, les participants s’y retrouvent et n’ont pas cachés leur sentiment.

« J’ai trouvé cette activité très énergétique et dynamique. Je suis très heureux de voir le niveau de participation de nos collègues MTNers sous la belle pluie. Ils ne se sont pas laissés distraire par dame nature, certains sont venus avec leurs enfants. C’était quelque chose de familiale et conviviale. Ils ont participé pleinement à la marche aux interactions, aux zumba, aux exercices. C’était une bonne séance d’exercices et de transpiration mais c’est aussi une bonne séance de communion et de communication entre les équipes et les collègues » a fait savoir Joël Oulaï, Sénior manager brand & com de MTN Bénin.

