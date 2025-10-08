mercredi, 8 octobre 2025 -

1425 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Croissance inclusive au Bénin

Les MPME au centre d’un Symposium les 16 et 17 à Cotonou




Le secteur privé lance un symposium pour une croissance inclusive des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME). En prélude à l’événement, les organisateurs ont tenu une conférence de presse lundi 6 octobre au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) à Cotonou.

Le Groupe de Travail Croissance et Développement Inclusif (GTCDI) a annoncé ce lundi à Cotonou la tenue, les 16 et 17 octobre 2025, du premier Symposium national sur la croissance et le développement inclusif des MPME.

L’événement, soutenu par la Coopération allemande (GIZ) et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), se déroulera à l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate.

Placé sous le thème « Accélérer la croissance des MPME : défis, opportunités et leviers stratégiques », il rassemblera décideurs publics, entrepreneurs, chercheurs et partenaires techniques autour d’un même objectif : renforcer la compétitivité et l’inclusion économique du tissu entrepreneurial béninois.

Trois priorités au cœur du plaidoyer

Selon le président de la CONEB et chef de file du GTCDI, Albin Fèliho, cette initiative marque « le point de départ d’un élan collectif » pour un secteur privé « acteur structuré et déterminé du développement national ».

Le symposium servira de plateforme de dialogue public-privé autour de trois axes majeurs : faciliter la mise sur le marché des produits Made in Bénin ; alléger le coût du financement à travers la bonification des taux d’intérêt pour les MPME ; garantir un accès équitable à la commande publique et aux marchés institutionnels.

« Ce que nous lançons aujourd’hui, ce n’est pas seulement un symposium. C’est une promesse d’avenir pour nos entrepreneurs et pour notre nation », a déclaré Albin Fèliho.

La cheffe de file adjointe du GTCDI, Huguette Akplogan, a insisté sur la place des femmes dans la démarche. « Les MPME dirigées par les femmes ont une place essentielle dans ce processus. Nous voulons créer un dialogue entre les pouvoirs publics et les acteurs de terrain pour lever les obstacles au développement inclusif », a-t-elle affirmé.

Elle a aussi souligné la nécessité de soutenir les entreprises féminines dans l’obtention des attestations de mise sur le marché et l’accès aux financements. « L’inclusion financière doit permettre aux femmes de saisir pleinement les opportunités économiques », a-t-elle plaidé.

Un cadre pérenne de réflexion et de dialogue

Pour Madjidi Zin, coordonnateur technique du GTCDI et directeur exécutif de la CONEB, le groupe de travail se veut « un creuset de réflexion où les acteurs identifient ensemble les problèmes et co-construisent les solutions ».

Il a précisé que le GTCDI ambitionne d’instaurer un dialogue régulier avec les pouvoirs publics et les institutions, afin d’élaborer des réformes concrètes pour la durabilité des entreprises.

Le symposium sera ponctué de panels thématiques, de conférences inaugurales et de communications scientifiques. Les échanges aboutiront à des recommandations destinées à alimenter un agenda commun de réformes en faveur des MPME.

Soutenu par la CCI Bénin et la GIZ, le GTCDI entend, à travers ce premier symposium, faire des MPME « le moteur vivant, inclusif et transformateur de la croissance nationale ».
Marc MENSAH

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Le Prosel, une initiative qui révolutionne la filière salicole au Bénin


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Projet de promotion du sel local iodé (Prosel), mis en œuvre dans (…)
Lire la suite

MSC Vittoria, un géant des mers accoste au port de Cotonou


8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le port autonome de Cotonou vient d’inscrire une nouvelle page dans son (…)
Lire la suite

Romuald Wadagni veut rendre navigable le fleuve Ouémé sous son quinquennat


7 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Romuald Wadagni a été investi le samedi 04 octobre candidat de la (…)
Lire la suite

Le Port Autonome de Cotonou dévoile ses ambitions


5 octobre 2025 par La Rédaction
Le Port Autonome de Cotonou (PAC) inaugure officiellement son programme (…)
Lire la suite

SIPI et CDC Bénin explorent les opportunités des marchés carbone avec (…)


3 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Société d’investissement et de promotion de l’industrie (…)
Lire la suite

BAD et BOAD renforcent leur alliance pour financer des projets


3 octobre 2025 par Marc Mensah
Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould (…)
Lire la suite

Démarrage des paiements instantanés interopérables dans l’UEMOA


30 septembre 2025 par Marc Mensah
A partir de ce mardi 30 septembre 2025, les transferts d’argent entre (…)
Lire la suite

Les responsables des IMF sensibilisés sur les exigences de la nouvelle loi


30 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les dirigeants et responsables des Institutions de Microfinance (IMF) (…)
Lire la suite

Un nouveau pas vers l’inclusion financière en Afrique de l’Ouest


29 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Confédération des institutions financières d’Afrique de l’Ouest (…)
Lire la suite

3 nouveaux hôtels de luxe à Avlékété


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Trois hôtels de standing international verront le jour à Avlékété, (…)
Lire la suite

3 établissements au Bénin autorisés à ouvrir les services de PI-SPI


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Trente et un (31) structures dont trois (03) au Bénin sont autorisées à (…)
Lire la suite

Des centaines de millions FCFA au profit de milliers de bénéficiaires


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Fonds National de la Microfinance (FNM) intensifie ses efforts de (…)
Lire la suite

La BOAD affiche un résultat net de 22 milliards FCFA


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Banque ouest africaine de développement (BOAD), a tenu ce jeudi 18 (…)
Lire la suite

Les timbres fiscaux et la formalité d’enregistrement des actes (…)


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le paiement et l’apposition des timbres fiscaux ainsi que la formalité (…)
Lire la suite

Visa et Onafriq lancent Visa Pay en RDC


18 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Onafriq et Visa s’associent pour lancer Visa Pay, ouvrant ainsi la voie (…)
Lire la suite

ORIADE BUILDING SARL condamnée à payer plus de 12 millions FCFA


17 septembre 2025 par Marc Mensah
Pour des travaux non exécutés, la société ORIADE BUILDING SARL a été (…)
Lire la suite

Le GIABA intensifie ses efforts dans la région ouest-africaine


17 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En 2024, le Groupe Inter-gouvernemental d’Action contre le Blanchiment (…)
Lire la suite

La CCI Bénin et CADRECO lancent la 1ère édition du Prix Gazelle


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), en (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires