Les MPME au centre d’un Symposium les 16 et 17 à Cotonou

Le secteur privé lance un symposium pour une croissance inclusive des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME). En prélude à l’événement, les organisateurs ont tenu une conférence de presse lundi 6 octobre au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) à Cotonou.

Le Groupe de Travail Croissance et Développement Inclusif (GTCDI) a annoncé ce lundi à Cotonou la tenue, les 16 et 17 octobre 2025, du premier Symposium national sur la croissance et le développement inclusif des MPME.

L’événement, soutenu par la Coopération allemande (GIZ) et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), se déroulera à l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate.

Placé sous le thème « Accélérer la croissance des MPME : défis, opportunités et leviers stratégiques », il rassemblera décideurs publics, entrepreneurs, chercheurs et partenaires techniques autour d’un même objectif : renforcer la compétitivité et l’inclusion économique du tissu entrepreneurial béninois.

Trois priorités au cœur du plaidoyer

Selon le président de la CONEB et chef de file du GTCDI, Albin Fèliho, cette initiative marque « le point de départ d’un élan collectif » pour un secteur privé « acteur structuré et déterminé du développement national ».

Le symposium servira de plateforme de dialogue public-privé autour de trois axes majeurs : faciliter la mise sur le marché des produits Made in Bénin ; alléger le coût du financement à travers la bonification des taux d’intérêt pour les MPME ; garantir un accès équitable à la commande publique et aux marchés institutionnels.

« Ce que nous lançons aujourd’hui, ce n’est pas seulement un symposium. C’est une promesse d’avenir pour nos entrepreneurs et pour notre nation », a déclaré Albin Fèliho.

La cheffe de file adjointe du GTCDI, Huguette Akplogan, a insisté sur la place des femmes dans la démarche. « Les MPME dirigées par les femmes ont une place essentielle dans ce processus. Nous voulons créer un dialogue entre les pouvoirs publics et les acteurs de terrain pour lever les obstacles au développement inclusif », a-t-elle affirmé.

Elle a aussi souligné la nécessité de soutenir les entreprises féminines dans l’obtention des attestations de mise sur le marché et l’accès aux financements. « L’inclusion financière doit permettre aux femmes de saisir pleinement les opportunités économiques », a-t-elle plaidé.

Un cadre pérenne de réflexion et de dialogue

Pour Madjidi Zin, coordonnateur technique du GTCDI et directeur exécutif de la CONEB, le groupe de travail se veut « un creuset de réflexion où les acteurs identifient ensemble les problèmes et co-construisent les solutions ».

Il a précisé que le GTCDI ambitionne d’instaurer un dialogue régulier avec les pouvoirs publics et les institutions, afin d’élaborer des réformes concrètes pour la durabilité des entreprises.

Le symposium sera ponctué de panels thématiques, de conférences inaugurales et de communications scientifiques. Les échanges aboutiront à des recommandations destinées à alimenter un agenda commun de réformes en faveur des MPME.

Soutenu par la CCI Bénin et la GIZ, le GTCDI entend, à travers ce premier symposium, faire des MPME « le moteur vivant, inclusif et transformateur de la croissance nationale ».

Marc MENSAH

8 octobre 2025 par ,