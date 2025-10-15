mercredi, 15 octobre 2025 -

Maroc Football

Les Lions de l’Atlas réalisent un record mondial

Les équipes d’Espagne et d’Allemagne détrônées par le Maroc




Les Lions de l’Atlas viennent de battre un record mondial ! La sélection nationale de football a réalisé un exploit historique en signant un record mondial de 16 victoires d’affilée en s’imposant face au Congo (1-0) lors du match disputé, mardi soir, au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat. Grâce à cette performance, le Maroc a ainsi réussi à détrôner l’Espagne et l’Allemagne qui occupaient la première place avec 15 victoires consécutives, respectivement en (2008-2009) et (2010-2011).

L’équipe nationale de football du Royaume du Maroc au sommet. Les Lions de l’Atlas, grâce à leur victoire, mardi soir, à Rabat face au Congo (1-0), gagnent le tableau de 16 victoires d’affilée, tous matches confondus, que ce soit dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 ou les matchs amicaux.

Ce record mondial réalisé par les Lions de l’Atlas, confirme l’essor considérable que connaît le football marocain, ainsi que la place prestigieuse qu’il occupe désormais en Afrique et sur la scène internationale.

En dehors de ce palmarès de la série de victoires remportées, le trait saillant du parcours exceptionnel des Lions de l’Atlas, sous la houlette du sélectionneur national Walid Regragui, sont les scores impressionnants enregistrés lors des différents matchs.

En effet, les Lions de l’Atlas ont marqué 50 buts en 16 matches, soit une moyenne de plus de 3 buts par match, tandis qu’ils n’ont encaissé que 4 buts. Le gardien Yassine Bounou ayant réussi à garder sa cage inviolée à 12 reprises, reflétant la solidité défensive et la discipline tactique rigoureuse de l’équipe sur différentes lignes.

Les résultats obtenus ces dernières années par différentes catégories d’âge sont aussi la preuve tangible de ce bond qualitatif du football marocain, désormais une référence et un exemple à suivre aux niveaux arabe et africain.

Cette performance des Lions de l’Atlas reflète également les niveaux constants de l’équipe nationale en termes de tactique, de discipline et de capacité des joueurs à rivaliser avec les plus grandes écoles de football dans différentes catégories d’âge, ce qui explique la progression du Maroc dans le classement actuel de la FIFA, où il a récemment atteint la 11e place mondiale, tout en continuant à dominer le classement africain et arabe.

Ce record de victoires fait du Royaume du Maroc un adversaire redoutable pour les titres continentaux et internationaux et balise le chemin à de nouvelles générations de talents pour continuer à écrire l’histoire du football marocain.

Cette performance de record mondial de 16 victoires d’affilée que vient de réaliser la sélection nationale des Lions de l’Atlas est le fruit des investissements et des efforts consentis dans la Vision et la Stratégie clairvoyante établies par SM. le Roi Mohammed VI pour le rayonnement du sport en général et du football en particulier sur le continent africain, dans le monde arabe et sur la scène mondiale.

15 octobre 2025 par Ignace B. Fanou




