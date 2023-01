Les Lionceaux en attente de rallier l’Algérie

A l’aéroport de Rabat, les Lionceaux de l’Atlas attendent le feu vert de l’Algérie pour prendre le départ. Grâce à l’intervention de la FIFA et de la CAF, l’équipe marocaine pourra participer à la compétition.

Grand revirement de situation au Maroc. Après avoir officiellement annoncé son forfait pour le CHAN 2023 qui démarre ce vendredi en Algérie, le Maroc est prêt à prendre le vol dans les prochaines minutes en cas de feu vert des Algériens. Les présidents de la FIFA et de la CAF sont actuellement à Rabat pour un dénouement heureux de cette situation née d’un différend avec l’Algérie qui mélange politique et sport afin d’empêcher le Maroc de participer à la compétition.

L’équipe nationale de football du Maroc se trouve actuellement à l’aéroport de Rabat en attente de l’autorisation des autorités algériennes. Le Président de la FIFA et celui de la CAF sont également à l’aéroport de Rabat et jouent les facilitateurs.

Josué SOSSOU

13 janvier 2023 par