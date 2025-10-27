Les LD épuisent toutes les voies de recours sans succès

Les huit recours introduits par les militants du Parti Les Démocrates devant la Cour constitutionnelle aux fins d’obtenir la participation de leur duo de candidat à la présidentielle de 2026 n’ont pas été utiles.

Dans une décision rendue dans la soirée de ce lundi 27 octobre, la haute Cour a rejeté tous les motifs évoqués par les requérants soit par défaut de qualité, soit par recours hors délai etc .

Au final, on retient que sous réserve de la visite médicale à venir , deux duo de candidats sont en pour la présidentielle de 2026. Il s’agit de Romuald Wadagni- Mariam Talata pour le compte de la mouvance présidentielle , puis Paul Hounkpè - Rock J. Hounwanou pour l’opposition représentée par les Forces Cauris pour un Bénin Émergent ( Fcbe)

Nous y reviendrons

