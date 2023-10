En ce mois d’octobre 2023, les produits locaux du Bénin sont en dégustation au profit des consommateurs les jeudis 05, 12, 19, et 26 à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin).

Plusieurs types de produits alimentaires transformés au Bénin par les entrepreneurs sont présentés dans le jardin de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) à Cotonou dans l’après-midi de ce jeudi 05 octobre 2023. Ainsi démarrent les Jeudis de « Spéciales Dégustations Produits Locaux » à Cotonou et dans toutes les représentations régionales de la CCI Bénin à Porto-Novo, Lokossa, Abomey, Parakou et Natitingou.

Au lancement de cette 1ère édition des Jeudis de « Spéciales Dégustations Produits Locaux », la vice-présidente de la CCI Bénin, représentant le président Arnauld Akakpo a invité toute la population du Bénin ainsi que les opérateurs économiques à venir à la Chambre de commerce pour « découvrir » et « consommer » des produits afin de les « mettre dans leurs habitudes de consommation ».

L’initiative s’inscrit dans le cadre du mois du ‘’Consommons local’’ instauré dans les pays membres de l’UEMOA et entre dans la vision du gouvernement du Bénin. « La vision du gouvernement du président Patrice Talon, est de faire du Bénin un pays qui produit ce qu’il consomme mais également qui consomme ce qu’il produit », a expliqué Christiane Tossou.

Pour la vice-présidente de la CCI Bénin, répondre à cette vision revient à donner la priorité aux produits locaux. « Nous devons désormais retenir que nous devons consommer local toute l’année. Donc, ensemble valorisons le ‘’Consommons local’’ toute l’année », a-t-elle exhorté.

Christiane Tossou n’a pas manqué de rappeler les différents accompagnements mis à disposition des chefs d’entreprise notamment l’appui à l’obtention des certifications de mise sur le marché de leurs produits.

L’initiative les Jeudis de « Spéciales Dégustations Produits Locaux » de la CCI Bénin permet aux entrepreneurs de « faire connaître leurs produits » et se « faire découvrir par tout le monde ». Car les entrepreneurs ont « besoin de visibilité », a indiqué Ruth Bide, promotrice de Biskuiti, la marque béninoise qui fabrique 7 variétés de biscuits à base de produits locaux dont le manioc, le fonio et le coco.

Tous les meilleurs produits qu’il faut sur un marché alimentaire sont présents, selon Bob Junker. L’Attaché à l’Union Européenne est « impressionné de voir tous les produits qui existent ». « Ça ne fait que deux semaines que je suis ici mais cela me donne une bonne vue de ce qu’il y a à acheter pour la maison », a-t-il indiqué.

« J’ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas sur le Bénin. J’ai découvert des produits qui sont fabriqués, transformés ici sur notre territoire et qui ont des valeurs ajoutées que forcément on ne savait pas », a expliqué Cristal Bessan, Sales manager de As Wolrd Tech.

« Nous sommes particulièrement ravis d’être présents pour faire connaitre nos produits aux différents consommateurs afin que ceux-ci puissent également prendre connaissance de l’efficacité du travail et du dévouement de chaque entrepreneur du Bénin », s’est réjoui Ricardo Adeniyi, commercial de Produits du terroir Africain, spécialisé dans la production de jus en cannette à base de tomate, maïs doux, etc.

L’initiative est saluée des participants venus à la dégustation.

