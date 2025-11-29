samedi, 29 novembre 2025 -

6ᵉ édition des Journées Scientifiques de l’Économie béninoise

Les JSEB s’achèvent sur la distinction du meilleur article 2025

(2 jours d’échanges sur le rôle des institutions dans le développement des nations)




La 6ᵉ édition des Journées Scientifiques de l’Économie béninoise (JSEB) a été clôturée ce vendredi 28 novembre 2025 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. Elle a été marquée par la distinction du meilleur article JSEB, 2025.

Organisée par la direction générale de l’Économie (DGE), l’édition 2025 des JSEB a réuni des chercheurs de renom, des universitaires venus de plusieurs pays, des responsables d’institutions publiques, ainsi que des partenaires techniques et financiers autour du thème « Institutions et prospérité des nations ».

L’édition 2025 a été marquée par deux conférences inaugurales, animées par les professeurs James Robinson, prix Nobel d’Economie 2024 et Adama Diaw. Il y a eu une conversation de haut niveau entre le professeur Robinson et le professeur Théophile Azomahou.

Au cours des sessions parallèles, 42 articles ont été présentés, explorant la relation profonde entre qualité institutionnelle, croissance économique, gouvernance et efficacité des politiques publiques.
Les travaux ont mis en lumière un constat largement partagé. Sans institutions fortes (stabilité politique, contrôle de la corruption, état de droit), les politiques économiques produisent des résultats limités et fragiles. Les chercheurs ont également insisté sur l’importance d’une gouvernance cohérente pour soutenir l’industrialisation, renforcer l’inclusion financière et améliorer l’efficacité des dépenses publiques.

Des lauréats récompensés

Le point culminant de la cérémonie de clôture a été la proclamation du Meilleur article JSEB 2025, fruit d’un processus d’évaluation rigoureux mené par un comité d’experts indépendants sur les 42 articles retenus. L’article lauréat est intitulé « Exploitation minière, distance ethnique au pouvoir et confiance institutionnelle », écrit par Ouédraogo Mamadi et Théophile Azonmahou. Selon le directeur de la Recherche et des études stratégiques (Dres) au ministère de l’Economie et des Finances, Professeur Jude Eggoh, l’article s’est démarqué par la qualité de sa méthodologie, l’originalité du sujet, la richesse des données mobilisées (Afrobarometer, données géolocalisées etc). « L’article a analysé les effets des activités minières et de la distance ethnique au pouvoir sur la confiance des institutions. L’article a étudié la relation entre ces différentes variables », explique-t-il.

Comme résultat, informe Jude Eggoh, l’article souligne que l’exploitation minière réduit la confiance institutionnelle. « La stratégie empirique est très crédible et les implications sont importantes en matière de gouvernance, en matière de gestion des ressources naturelles et également en ce qui concerne les tensions identitaires », a-t-il ajouté.

Aristide Médénou, directeur général de l’Économie

Le directeur général de l’Économie Aristide Médénou a exprimé sa satisfaction face à la qualité des travaux et à la richesse des débats. Il a également félicité les lauréats du meilleur article JSEB 2025. « Le ministère fera la promotion du meilleur article. Il sera publié sur le site de la DGE, du ministère des Finances, et fera l’objet d’un traitement médiatique dédié. La presse prendra le relais pour le mettre en lumière », a-t-il annoncé. Les lauréats ont reçu un trophée et une attestation portant la mention « Lauréat du meilleur article présenté aux JSEB 2025  ». Les articles qui se démarquent par leur qualité feront l’objet d’une publication dans une revue scientifique internationale. Le DGE a aussi remercié l’ensemble de l’équipe organisationnelle dont l’engagement a permis le succès des JSEB, édition 2025.

Akpédjé Ayosso

29 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




