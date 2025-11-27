Les JSEB explorent le rôle des institutions dans la prospérité des nations

Le directeur de Cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, Hermann Orou Takou a procédé, ce jeudi 27 novembre 2025, au lancement officiel de la 6e édition des Journées scientifiques de l’Économie béninoise (JSEB). L’évènement réunit au Sofitel Cotonou Marina, des chercheurs, professeurs, étudiants et acteurs du secteur de l’économie.

Placée sous le thème « Institutions et Prospérité des Nations », l’édition 2025 des Journées scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) accueille du 27 au 28 novembre, des chercheurs venus de 15 pays d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Australie, d’Afrique Francophone et Anglophone. Selon Aristide Médénou, directeur Général de l’Economie (DGE), les JSEB ambitionnent de « renforcer le pont entre la recherche scientifique et la prise de décision publique afin de créer une synergie d’actions au service du progrès de nos sociétés et du bien-être de nos populations ». « L’objectif est également de susciter, d’encourager et de débattre de travaux de recherche porteurs de recommandations capables d’avoir un impact concret sur notre économie et sur l’Afrique », a affirmé Aristide Medenou.

Dans son discours, le représentant résident du PNUD au Bénin, Titus Oladayo Osundina, a salué « le leadership visionnaire » du ministre d’État Romuald Wadagni, qui a su faire des JSEB un rendez-vous majeur. Pour lui, le thème de l’édition 2025 revêt une importante particulière pour l’avènement de sociétés bien gouvernées, pacifiques et justes. « Le forum de réflexion et d’échanges comme celui des JSEB mérite l’accompagnement du PNUD du fait des retombées positives sur la recherche et le développement », a-t-il affirmé.

Représentant le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Josué Azandégbé a insisté sur la pertinence du thème pour un Bénin engagé, depuis 2016, dans d’importantes réformes institutionnelles et économiques. Il estime que l’administration béninoise est devenue plus cohérente et plus efficace sous les deux mandats du président Patrice Talon. À l’en croire, « la transformation du Bénin montre que le Bénin a fait le choix de la voie institutionnelle, celle que la théorie économique contemporaine identifie comme le fondement de toute prospérité ». Il souhaite que les travaux de ces journées permettent l’élaboration de politiques publiques plus efficaces.

Procédant au lancement officiel des JSEB, le directeur de Cabinet du ministre de l’Économie et des Finances, Hermann Orou Takou a mis en avant les réformes engagées pour moderniser la gouvernance économique, renforcer l’État de droit, digitaliser les services publics et restaurer la confiance des citoyens. « La transformation de notre système de gestion des finances publiques, la digitalisation progressive des services de l’État, l’autonomisation des organes de contrôle, la réforme de la justice économique, la mise en place d’agences spécialisées performantes traduisent cette volonté de faire des institutions, un vrai levier de développement », a-t-il déclaré.

Hermann Orou Takou reconnaît tout de même que certains défis doivent être relevés. « Je reste convaincu que ces journées permettront d’éclairer et d’orienter convenablement des actions et politiques publiques de développement d’une part et d’autre part de formuler des recommandations qui contribueront à faire des institutions de notre pays, un moteur incontournable de développement durable et de prospérité partagée », a-t-il conclu.

Invité spécial de cette édition, le professeur James Robinson, prix Nobel d’Économie 2024, a assuré la conférence inaugurale intitulée « Africa in World History ». Sa présence marque l’ambition internationale des JSEB et renforce la crédibilité scientifique du rendez-vous. Cette 6e édition permettra de réfléchir sur les défis institutionnels du Bénin et d’échanger sur les questions fondamentales liées à la gouvernance et aux institutions.

Akpédjé Ayosso

Le comité scientifique a reçu environ une certaine d’articles et 42 articles ont été retenus à l’issue d’un processus rigoureux de sélection. Ils feront l’objet de présentation au cours des deux jours. Le meilleur article présenté aux JSEB recevra une double distinction : un trophée et une attestation, tous deux portant la mention « Lauréat du meilleur article présenté aux JSEB 2025 ». Les articles qui se démarqueront par leur qualité feront l’objet d’une publication dans une revue scientifique internationale.

