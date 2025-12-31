Les Guépards tombent devant les Lions de la Teranga 3-0

Au terme d’une rencontre comptant pour la 3e journée de la CAN Maroc 2025, les Guépards du Bénin ont perdu face aux Lions de la Teranga par un score de 3 buts à zéro.

Lourde défaite du Bénin face au Sénégal au stade de Tanger au Maroc. La sélection nationale a perdu face aux sénégalais visiblement plus forts par un score de 3 buts à zéro. Le premier but de la rencontre a été inscrit à la 38e minute par Abdoulaye Seck, suite à une hésitation de la défense béninoise.

De retour des vestiaires, les Guépards très engagés dans la rencontre essaient de porter le danger sur le camp adverse, mais les sénégalais plus expérimentés corsent la marque et inscrivent le 2e but à la 62e minute.

Réduits à 10 à la 71e minute suite à l’exclusion de Kalidou Koulibaly, les Lions de la Teranga prennent la rencontre à leur profit et transforment un pénalty en fin de rencontre.

Malgré cette défaite sévère, Gernot Rohr et ses poulains se qualifient tout de même pour le tour suivant en tant que meilleur 3e, et affronteront les Pharaons d’Egypte en 8e de finale.

F. A. A.

31 décembre 2025 par