Les Guépards scolaires en finale de l’UFOA-B U15

Les Guépards scolaires du Bénin jouent la finale du Championnat Africain de Football Scolaire UFOA, zone B-U15 ce jeudi 4 décembre 2025 à 15h30 GMT au stade du 4 Août à Ouagadougou. Les Béninois affronteront Les Menas scolaires du Niger.

Mercredi 3 décembre dernier, le Bénin a fait le plus dur en battant le Burkina Faso, pays hôte, lors de la demi-finale. Les poulains de l’entraîneur Séverin Danha ont marqué (1-0) à la 17ᵉ minute grâce à Bachirou Maman.

Lors du premier tour, le Bénin avait également remporté un match décisif contre la Côte d’Ivoire, championne en titre, sur le score de 1-0. Cette victoire leur a permis de se qualifier pour les demi-finales et d’éliminer le Nigeria.

Du côté de l’équipe féminine du Bénin engagée dans la compétition, la mayonnaise n’a pas pris. Les Amazones scolaires sont tombées (3-2) en demi-finales face au Burkina Faso lors de la séance des tirs au but après un nul (0-0) à l’issue du temps réglementaire.

