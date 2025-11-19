Les Guépards s’inclinent devant les Etalons 3-0

Au terme d’un match amical, au Maroc, ce mardi 18 novembre 2025, les Guépards du Bénin se sont inclinés devant les Etalons du Burkina Faso par un score de 03 buts à zéro.



Ce résultat selon le sélectionneur national, va « réveiller les joueurs ». Cette rencontre en amical avec le Burkina Faso, 63e au classement FIFA et le Bénin, 93e, est « un avertissement avant la CAN » où la sélection nationale va rencontrer « une équipe dans ce style-là, qui a la vitesse, qui a de bons ailiers et qui va être difficile à battre ». « On apprendra de ces erreurs face au Burkina Faso ce soir », a confié le sélectionneur.

Cette rencontre avec le Burkina s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la CAN 2025 au Maroc.

