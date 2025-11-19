Les Guépards s’inclinent devant les Etalons 3-0

499 visites en ce moment
Au terme d’un match amical, au Maroc, ce mardi 18 novembre 2025, les Guépards du Bénin se sont inclinés devant les Etalons du Burkina Faso par un score de 03 buts à zéro.
Ce résultat selon le sélectionneur national, va « réveiller les joueurs ». Cette rencontre en amical avec le Burkina Faso, 63e au classement FIFA et le Bénin, 93e, est « un avertissement avant la CAN » où la sélection nationale va rencontrer « une équipe dans ce style-là, qui a la vitesse, qui a de bons ailiers et qui va être difficile à battre ». « On apprendra de ces erreurs face au Burkina Faso ce soir », a confié le sélectionneur.
Cette rencontre avec le Burkina s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la CAN 2025 au Maroc.
