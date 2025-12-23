mardi, 23 décembre 2025 -

CAN Maroc 2025

Les Guépards s’inclinent 1-0 face aux Léopards




Les Guépards du Bénin ont affronté mardi 23 décembre 2025, les Léopards de la République démocratique du Congo, pour leur premier match de groupe dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc 2025). La sélection nationale s’est inclinée au terme de la rencontre par un score de 1 but à 0.

Mauvaise entame pour Gernot Rohr et ses poulains à la CAN Maroc 2025. La sélection nationale s’est inclinée devant les Léopards de la République démocratique du Congo par un score de un but à zéro.
Théo Bongonda, profitant d’un bon mouvement collectif ouvre le score à la 16e minute et donne l’avantage à ses coéquipiers. Ce score ne changera pas jusqu’au terme de la première partie.
En seconde partie, les Guépards très engagés multiplient les assauts sur le camp adverse, mais ne parviennent pas à trouver le chemin des filets. Les joueurs de la RDC, plus entreprenants tentent de doubler la mise et inscrivent un deuxième but. Mais ce but sera rejeté par le juge central pour une position de hors-jeu, après une intervention de l’assistance vidéo.
Avec ce résultat, les Guépards devront batailler fort lors des deux prochaines rencontres pour espérer passer le premier tour.

F. A. A.

23 décembre 2025




