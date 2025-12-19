vendredi, 19 décembre 2025 -

CAN Maroc 2025

Les Guépards s’engagent pour une participation historique




La sélection nationale a donné le top de sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc 2025), ce jeudi 18 décembre 2025. C’est à travers la cérémonie simple et empreinte de solennité de remise de drapeau, présidée par le ministre des sports, Benoît Dato.

Les Guépards, ambassadeurs du Bénin à la CAN Maroc 2025, sont désormais investis dans leur rôle de défense des couleurs nationales. Le drapeau, symbole de la Nation leur a été remis ce jeudi 18 décembre 2025. Un moment solennel chargé de sens qui leur rappelle le rôle important qu’ils doivent jouer pour inscrire le Bénin en lettres d’or à la plus grande compétition de football sur le continent.

Le capitaine Steve Mounié a rassuré à l’occasion sur l’unité et la cohésion du groupe. Résolument engagés pour la compétition, les hommes de Gernot Rohr entendent miser sur un jeu collectif pour arriver à bout des différentes équipes pour le bonheur du public sportif béninois.

F. A. A.

19 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le centre de coopération policière africaine ouvert à Salé


18 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Centre de coopération policière africaine a été inauguré, ce jeudi (…)
Lire la suite

Application 1win : fonctionne-t-elle sur Android en Côte d’Ivoire ?


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sur cette page, vous trouverez toutes les informations utiles (…)
Lire la suite

Les Guépards terminent leur préparation à Ziaida


18 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dernière ligne droite pour les Guépards du Bénin avant les matchs de la (…)
Lire la suite

Liste de Gernot Rohr pour la CAN Maroc 2025


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’entraineur des Guépards du Bénin a publié la liste des 28 joueurs qui (…)
Lire la suite

Les Guépards entament leur stage de préparation à Benslimane


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont entamé ce jeudi 11 décembre 2025, leur stage (…)
Lire la suite

39 jeunes athlètes pour porter haut le Bénin en Angola


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin va participer aux côtés de 53 autres Nations africaines, aux (…)
Lire la suite

Le Bénin sacré champion du tournoi UFOA-B


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a remporté, jeudi 04 décembre 2025, la 4ᵉ édition du tournoi (…)
Lire la suite

Les Guépards scolaires en finale de l’UFOA-B U15


4 décembre 2025 par Marc Mensah
La finale du tournoi UFOA-B U15 garçons est prévue ce jeudi 4 décembre (…)
Lire la suite

30 Guépards pré-sélectionnés pour le stage préparatoire à la CAN


3 décembre 2025 par Marc Mensah
Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé une (…)
Lire la suite

30,65 milliards FCFA pour le rayonnement du sport béninois en 2026


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministre des sports, Benoît Dato a défendu devant la Commission (…)
Lire la suite

AfroPari : la confiance à chaque clic


24 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Une visite sur la plateforme de jeux comprend de nombreuses actions : (…)
Lire la suite

Le Maroc et le Nigeria se partagent les principaux prix


24 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 19 novembre, la cérémonie annuelle des CAF Awards, qui récompense (…)
Lire la suite

Les Guépards s’inclinent devant les Etalons 3-0


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’un match amical, au Maroc, ce mardi 18 novembre 2025, les (…)
Lire la suite

1XBET facilite le déplacement des Guépards avec un bus flambant neuf


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société de pari sportif, 1XBET a signé un accord de partenariat avec (…)
Lire la suite

Hakimi, Salah et Osimhen en lice pour le titre de Joueur de l’année


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des (…)
Lire la suite

Le SG de la FéBéBOXE condamné à 24 mois de prison


11 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a (…)
Lire la suite

Quelles chances pour le Bénin à la CAN 2025-2026 ?


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les Guépards se préparent activement pour la Coupe d’Afrique des (…)
Lire la suite

Le Bénin accueille la grande finale de la PFL Africa le 20 décembre


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Dôme du Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa, accueille le 20 (…)
Lire la suite


