Les Guépards s’engagent pour une participation historique

La sélection nationale a donné le top de sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc 2025), ce jeudi 18 décembre 2025. C’est à travers la cérémonie simple et empreinte de solennité de remise de drapeau, présidée par le ministre des sports, Benoît Dato.

Les Guépards, ambassadeurs du Bénin à la CAN Maroc 2025, sont désormais investis dans leur rôle de défense des couleurs nationales. Le drapeau, symbole de la Nation leur a été remis ce jeudi 18 décembre 2025. Un moment solennel chargé de sens qui leur rappelle le rôle important qu’ils doivent jouer pour inscrire le Bénin en lettres d’or à la plus grande compétition de football sur le continent.

Le capitaine Steve Mounié a rassuré à l’occasion sur l’unité et la cohésion du groupe. Résolument engagés pour la compétition, les hommes de Gernot Rohr entendent miser sur un jeu collectif pour arriver à bout des différentes équipes pour le bonheur du public sportif béninois.

