Les Guépards s’aiguisent à Grand-Popo

Les joueurs béninois sélectionnés pour représenter la nation durant la prochaine Coupe d’Afrique de Maracana à Grand-Popo continuent leur préparation dans la cité balnéaire.



Après leur mise au vert du 1er au 3 septembre, les Guépards sélectionnés pour les équipes nationales séniors et super séniors engagées dans la 10e édition de la Coupe d’Afrique des Nations Mara’Can Grand-Popo 2023 aiguisent toujours leurs armes avant la date fatidique.

Dans la matinée de ce dimanche 10 septembre 2023, ces derniers ont procédé à une nouvelle séance de jeu dirigée par l’encadrement technique afin de peaufiner leur préparation.

La séance était concentrée sur la mise en place technique et tactique après deux mois de préparation physique sous la houlette du préparateur physique commis à cet effet.

Le sélectionneur principal Akim Bissiriou a salué les membres du Comité de normalisation de la Fédération béninoise de maracana et le comité d’organisation de la CAN pour avoir pris très tôt les taureaux par les cornes pour la bonne préparation des différentes équipes.

"Après le travail physique, nous avons démarré avec le travail technique et tactique afin d’avoir une cohésion au sein de nos différentes équipes, car l’objectif de l’encadrement technique que je dirige est de décrocher les deux trophées lors de cette compétition", confie-t-il.

La Mara’CAN Grand-Popo 2023 démarre le 24 septembre pour prendre fin le 30.

