Les Guépards juniors jouent leur qualification ce lundi

Mathias DEGUENON et ses poulains n’ont pas droit à l’erreur ce lundi 27 février face à la Gambie à l’occasion de la 3e journée de la phase de groupe de la Poule C à la CAN U20 en Egypte.

La phase de groupes de la CAN U20 s’achève ce lundi avec un dénouement passionnant attendu dans le groupe C où le Bénin, la Tunisie et la Zambie se disputent les deux dernières places qualificatives pour les quarts de finale (le 3e de la poule est assuré de faire partie des meilleurs 3es).

C’est le Bénin qui est le mieux placé pour se qualifier puisqu’il compte un point d’avance sur les deux autres sélections et peut se contenter d’un match nul. Mais une défaite des Guépards ne les condamnerait pas forcément, sauf si elle est lourde (2 buts d’écart ou plus) et que la Tunisie et la Zambie font match nul dans l’autre rencontre.

Le programme de ce lundi à la CAN U20 :

Tunisie-Zambie, 18h au Stade International du Caire

Gambie-Bénin, 18h à Alexandrie

J.S

27 février 2023 par ,