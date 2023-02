Les Guépards juniors font leur entrée ce mardi

Dans la soirée de ce mardi 21 février, les Guépards juniors du Bénin seront face à la Zambie pour leur entrée en lice à la CAN U20 en Egypte.

Les jeunes Béninois seront face aux champions de 2017 à domicile. Mathias Deguenon et ses poulains vont-ils créer la surprise avec une première victoire ? Réponse ce soir.

Le programme de ce mardi à la CAN U20 :

15h, Gambie-Tunisie (Groupe C), Alexandrie

18h, Bénin-Zambie (Groupe C), Alexandrie

