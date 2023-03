Les Guépards juniors de retour au bercail

La course s’en est arrêtée en quarts de finale de la CAN U20 pour Mathais Deguenon et ses poulains.

Après trois matchs nul lors de la phase de groupe, le Bénin s’est finalement éliminé par le Sénégal en quarts de la plus petite des manières (1-0).

Eliminée de la compétition en Egypte, l’équipe béninoise est revenue au pays ce samedi.

La délégation béninoise a en effet foulé le sol de l’Aéroport International Cardinal Bernadin Gantin de Cotonou à 12h20 via un vol de la compagnie Ethiopians Airlines ce samedi.

Dans d’autres circonstances, ils auraient été accueillis en fanfare. Mais compte tenu de leur piteuse participation ils sont rentrés incognito.

