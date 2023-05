Les Guépards gagnent leur recours contre le Rwanda

C’est désormais officiel depuis quelques instants. Après des semaines de réflexion, la Confédération Africaine de Football a finalement tranché. Le Bénin gagne le Rwanda sur tapis vert dans le cadre du match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023.

Après analyse de la réserve soumise par la Fédération béninoise de football concernant la participation du joueur rwandais, Kevin Muhire, au match Rwanda vs Bénin comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN, la CAF a pris officiellement sa décision dans la soirée de ce mardi 16 Mai 2023. L’instance faitière du foot africain a décidé de sanctionner le Rwanda pour faute grave et d’accorder les 03 points de la victoire au Bénin sur tapis vert.

« A la lumière des circonstances de l’espèce, le Jury Disciplinaire décide :

1. De sanctionner le Rwanda de forfait pour le match n⁰ 108 comptant pour les éliminatoires de la CAN, Total Energies 2023.

2. De déclarer le match n⁰ 108 perdu par pénalité 3-0 conformément à l’article 105 du Code Disciplinaire.

3. De rejeter, toute autre réclamation. » , peut-on lire dans le communiqué de la CAF.

Grâce à cette victoire, les Guépards du Bénin totalisent désormais 4 points au compteur, et se positionnent à la 2e place du groupe L derrière le Sénégal. Gernot Rohr et ses hommes sont ainsi relancés dans la course à la qualification pour la prochaine CAN.

Le 17 juin prochain, l’équipe du Bénin accueille celle du Sénégal à Cotonou, au stade Général Mathieu Kérékou, pour le compte de la 5e journée des éliminatoires.

J.S

17 mai 2023 par