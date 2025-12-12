Les Guépards entament leur stage de préparation à Benslimane

Les Guépards du Bénin ont entamé ce jeudi 11 décembre 2025, leur stage de préparation dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc 2025). Le groupe déjà au grand complet devrait effectuer deux séances d’entrainement ce vendredi 12 décembre.

C’est à Benslimane au Maroc que l’entraineur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr et ses poulains ont entamé leur stage de préparation dans le cadre de CAN Maroc 2025. Ils devront selon des sources dignes de foi, effectuer deux séances d’entrainement ce vendredi 12 décembre 2025.

Une séance de fitness est prévue à 10h pour leur permettre de travailler le physique et la résistance. A 15h, une autre séance est prévue. L’entraineur Gernot Rohr devrait mettre l’accent à l’occasion, sur les automatismes et la cohésion du groupe. Le groupe des Guépards a été renforcé avec l’arrivée de Allagbé Kassifa Saturnin, Kiki David, Ahouangbo Mariano et Akimey Adam.

F. A. A.

