Les Guépards en stage de préparation à Abidjan

Dans le cadre de la double confrontation comptant pour les 7e et 8e journées des éliminatoires du Mondial 2026, les Guépards du Bénin ont entamé leur stage de préparation ce lundi 1er septembre 2025, au Lycée Classique de Cocody en Côte d’Ivoire.

La sélection nationale affûte déjà ses armes pour affronter, vendredi 5 septembre prochain, le Zimbabwe. Les joueurs convoqués par le sélectionneur ont entamé leur stage de préparation ce lundi 1er septembre 2025. Au cours des premières heures de la séance au Lycée Classique de Cocody, 15 joueurs dont des gardiens et défenseurs, ont subi une séance dite de « réathlétisation » destinée à optimiser leurs conditions physiques.

L’autre élément important de cette première séance sur le territoire ivoirien, est la participation d’Imrane HASSANE, dont la condition physique rassure de plus en plus.

Au terme de cette première journée, le groupe a été renforcé avec l’arrivée des joueurs tels que Tosin AYEIGOUN, Jodel DOSSOU et Olivier VERDON.

Une autre séance d’entraînement devrait avoir lieu ce mardi 2 septembre.

Cette double confrontation des Guépards s’annonce très déterminante.

Après le match contre le Zimbabwe vendredi, les Guépards du Bénin vont affronter le Lesotho, mardi 9 septembre 2025.

