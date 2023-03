Les Guépards en décrassage ce lundi avant Rwanda

Après la publication de sa liste de joueurs convoqués pour la double confrontation contre le Rwanda lors des 3e et 4e journées des Eliminatoires de la CAN 2023, Gernot Rohr et ses poulains passent à la phase pratique des préparatifs.

Avant la réception du Rwanda mercredi au stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou, les Guépards du Bénin ont un calendrier bien chargé. Dans la matinée de ce lundi 20 mars, Rohr et ses poulains effectuent des exercices de décrassage. Dans la soirée à 17h, ils auront une petite séance d’entraînement au Stade GMK.

Le Mardi, veille de match à 16h 40, le le sélectionneur du Rwanda et un joueur de son choix seront dn conférence de presse dans la salle de presse du stade de l’amitié Mathieu Kérékou. A 17h40, ce sera le tour de Gernot Rohr avec un joueur de son choix.

Par ailleurs demain mardi à 18h, les Guépards A auront une dernière séance d’entraînement qui sera ouverte lors des 15 premières minutes uniquement aux médias. Le reste de la séance sera à huis clos.

Et puis mercredi, jour de match, le Benin avec son nouveau sélectionneur tentera de décrocher une première victoire face au Rwanda au stade de l’amitié Mathieu Kérékou avant le match retour à Huye le lundi 27.

J.S

