Les Guépards terminent leur préparation à Ziaida

Dernière ligne droite pour les Guépards du Bénin avant les matchs de la CAN Maroc 2025

Les Guépards du Bénin ont bouclé, dans l’après-midi ce mercredi 17 décembre 2025, leur dernière séance d’entraînement avant le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

Durant environ deux heures, les poulains de Gernot Rohr se sont entraînés sur le terrain du complexe sportif de Ziaida Benslimane, situé à quelque 25 km de Rabat.

Le jeudi 18 décembre, l’équipe rejoindra la capitale marocaine vers 11h pour participer dans la soirée à la cérémonie officielle de remise du drapeau national à l’ambassade du Bénin.

Le coup d’envoi de la compétition pour les Guépards est fixé au 23 décembre à 15h30 contre la République démocratique du Congo (RDC). Cette équipe, qui a empêché le Nigeria de se qualifier pour la Coupe du monde 2026, sera un premier test décisif pour les Béninois.

