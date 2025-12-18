jeudi, 18 décembre 2025 -

590 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

CAN Maroc 2025

Les Guépards terminent leur préparation à Ziaida




Dernière ligne droite pour les Guépards du Bénin avant les matchs de la CAN Maroc 2025

Les Guépards du Bénin ont bouclé, dans l’après-midi ce mercredi 17 décembre 2025, leur dernière séance d’entraînement avant le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

Durant environ deux heures, les poulains de Gernot Rohr se sont entraînés sur le terrain du complexe sportif de Ziaida Benslimane, situé à quelque 25 km de Rabat.

Le jeudi 18 décembre, l’équipe rejoindra la capitale marocaine vers 11h pour participer dans la soirée à la cérémonie officielle de remise du drapeau national à l’ambassade du Bénin.

Le coup d’envoi de la compétition pour les Guépards est fixé au 23 décembre à 15h30 contre la République démocratique du Congo (RDC). Cette équipe, qui a empêché le Nigeria de se qualifier pour la Coupe du monde 2026, sera un premier test décisif pour les Béninois.

M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Application 1win : fonctionne-t-elle sur Android en Côte d’Ivoire ?


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sur cette page, vous trouverez toutes les informations utiles (…)
Lire la suite

Derniers préparatifs à Rabat pour les Guépards du Bénin


16 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les Guépards du Bénin peaufinent leur préparation au Maroc à quelques (…)
Lire la suite

Biographie


16 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Adnan Aziz, né le 1 janvier 2002, est un joueur de football béninois (…)
Lire la suite

39 jeunes athlètes pour porter haut le Bénin en Angola


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin va participer aux côtés de 53 autres Nations africaines, aux (…)
Lire la suite

Construction d’une aire de jeux de proximité à Parakou


10 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 10 décembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Le premier choc Conte-Spalletti et autres affiches : pariez sur les (…)


5 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, vous présente (…)
Lire la suite

30 Guépards pré-sélectionnés pour le stage préparatoire à la CAN


3 décembre 2025 par Marc Mensah
Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé une (…)
Lire la suite

Éloigné des terrains, Aziz Adnan Junior donne de ses nouvelles après (…)


28 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Aziz Adnan Junior traverse une période difficile depuis une blessure (…)
Lire la suite

Liste des arbitres sélectionnés par la CAF


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Confédération Africaine de Football (CAF) a sélectionné 28 arbitres (…)
Lire la suite

Le Maroc et le Nigeria se partagent les principaux prix


24 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 19 novembre, la cérémonie annuelle des CAF Awards, qui récompense (…)
Lire la suite

Surclassée, la Béninoise Bouama Natchimdjabo triomphe chez les +70 kg


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La jeune Béninoise Bouama Collette Natchimdjabo est sacrée championne (…)
Lire la suite

Le marcheur béninois Sylvain Bossouvi bloqué à Dakar


21 novembre 2025 par La Rédaction
Le marcheur béninois Sylvain Bossouvi, engagé dans un défi pédestre (…)
Lire la suite

Hakimi, Salah et Osimhen en lice pour le titre de Joueur de l’année


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des (…)
Lire la suite

Angélique Kidjo aux commandes des CAF Awards à Rabat


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
C’est Angélique Kidjo, icone mondial de la musique africaine qui va (…)
Lire la suite

Droits de Diffusion du Football et Évolution des Revenus


13 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le football génère des revenus considérables grâce à la diffusion (…)
Lire la suite

Le Bénin accueille la grande finale de la PFL Africa le 20 décembre


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Dôme du Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa, accueille le 20 (…)
Lire la suite

4 nouveaux visages parmi Les Guépards retenus face au Burkina


6 novembre 2025 par Marc Mensah
Gernot Rohr, le sélectionneur des Guépardd du Bénin a dévoilé, ce jeudi (…)
Lire la suite

Le Bénin face au Burkina Faso le 18 prochain


30 octobre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre des journées FIFA de mi-novembre, Les Guépards du Bénin (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires