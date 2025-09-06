samedi, 6 septembre 2025 -

382 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Match Bénin Vs Zimbabwe

Les Guépards dédient leur victoire à Razack Omotoyossi




Les Guépards du Bénin ont battu en début de soirée ce vendredi 5 septembre 2025, les Warriors du Zimbabwe sur un score de un but à zéro. Cette victoire qui permet à la sélection nationale de remporter trois précieux points et de se relancer dans la course pour la qualification à la prochaine Coupe du mode est dédiée à l’ex international béninois, Razack Omotoyossi, rappelé à Dieu il y a quelques jours.

Victoire des Guépards sur les Warriors du Zimbabwe. La sélection nationale s’est imposée au terme d’une rencontre comptant pour les éliminatoires du mondial 2026, par un score de un but à zéro. Sur un magnifique centre de Yohan Roche, Steve Mounié, capitaine de la sélection, a placé une tête imparable pour ouvrir le score en seconde partie. L’international béninois inscrit ainsi son 21e but en sélection nationale, et atteint presque le même niveau de réalisation que le regretté Razack Omotoyossi (22 buts), rappelé à Dieu le 219 août dernier.

Cette victoire contre le Zimbabwe permet aux Guépards du Bénin de se relancer dans la course pour le mondial 2026. Très satisfait de ce résultat, Mounié et ses coéquipiers ont décidé de dédier la victoire contre le Zimbabwe à l’homme surnommé ‘’Le taureau de Pobè’’.
Environ 3 200 supporters étaient présents dans les tribunes du stade d’Ebimpé, d’une capacité de 60 012 places. Une affluence modeste, mais un public fervent pour pousser les Guépards.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

6 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le Bénin s’impose au Zimbabwe (1-0)


5 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin ont battu les Worriors du Zimbabwe ce vendredi 5 (…)
Lire la suite

Bénin vs Zimbabwe ce vendredi


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin affrontent les Warriors du Zimbabwe à Abidjan, ce (…)
Lire la suite

Un stade départemental de type omnisports pour Parakou


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La ville de Parakou, dans le département de Borgou sera bientôt dotée (…)
Lire la suite

Pacôme Kakpo et Eléaza Honfoga, étoiles du tennis béninois


2 septembre 2025 par La Rédaction
Les courts de tennis du stade Charles de Gaulle et de l’Académie (…)
Lire la suite

Jacques Okoumassoun représente le Bénin en Ouzbékistan


31 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la Fédération béninoise d’escrime (FBE), Jacques T. (…)
Lire la suite

Ahouanwanou renonce aux Mondiaux d’athlétisme au Japon ‎


31 août 2025 par Marc Mensah
‎Odile Ahouanwanou ne participera pas aux 20ᵉ championnats du monde (…)
Lire la suite

Ce qui motive l’entrée en politique de l’athlète Ahouanwanou


27 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Odile Ahouanwanou prend un virage inattendu. À 33 ans, la triple (…)
Lire la suite

La Béninoise Sourakatou Alassane pose ses valises en Guinée Equatoriale


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La gardienne béninoise, Sourakatou Alassane, va poser ses valises en (…)
Lire la suite

Plus de 200 joueurs à l’assaut du titre national


25 août 2025 par La Rédaction
Le Championnat National de Tennis du Bénin édition 2025 a (…)
Lire la suite

Jean Do Santos remporte la ceinture continentale


24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Béninois Jean Do Santos a réalisé une performance historique du MMA (…)
Lire la suite

D’importantes décisions pour accélérer le développement du tennis en (…)


23 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Judicaël ZOHOUN
Réunis du 21 au 23 août 2025 à Cotonou, les membres du comité exécutif (…)
Lire la suite

La Béninoise Yolande Gnammi signe à l’AS FAR du Maroc


22 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La footballeuse béninoise Yolande Gnammi a signé, mercredi 20 août (…)
Lire la suite

Les attentes du conclave de Cotonou sur l’avenir du Tennis en Afrique


20 août 2025 par Akpédjé Ayosso
La capitale économique du Bénin abrite dès, ce jeudi 21 août 2025, une (…)
Lire la suite

Le Bénin défie la Lituanie en septembre


20 août 2025 par Ignace B. Fanou
Le Bénin se prépare à un nouveau rendez-vous historique en Coupe Davis. (…)
Lire la suite

Pas de nouveau mandat pour Mathurin de Chacus


20 août 2025 par Marc Mensah
Mathurin de Chacus a annoncé son départ de la présidence de la (…)
Lire la suite

La Confédération Africaine de Tennis en conclave à Cotonou


19 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite à partir du jeudi 21 (…)
Lire la suite

l’UPSB célèbre les journalistes sportifs à Abomey et Bohicon


18 août 2025 par La Rédaction
L’Union des Professionnels de la Presse Sportive du Bénin (UPSB) a (…)
Lire la suite

Dadjè FC démarre sa préparation ce mardi


18 août 2025 par Marc Mensah
C’est désormais officiel ! Dadjè FC lance officiellement sa (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires