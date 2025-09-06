Les Guépards dédient leur victoire à Razack Omotoyossi

Les Guépards du Bénin ont battu en début de soirée ce vendredi 5 septembre 2025, les Warriors du Zimbabwe sur un score de un but à zéro. Cette victoire qui permet à la sélection nationale de remporter trois précieux points et de se relancer dans la course pour la qualification à la prochaine Coupe du mode est dédiée à l’ex international béninois, Razack Omotoyossi, rappelé à Dieu il y a quelques jours.

Victoire des Guépards sur les Warriors du Zimbabwe. La sélection nationale s’est imposée au terme d’une rencontre comptant pour les éliminatoires du mondial 2026, par un score de un but à zéro. Sur un magnifique centre de Yohan Roche, Steve Mounié, capitaine de la sélection, a placé une tête imparable pour ouvrir le score en seconde partie. L’international béninois inscrit ainsi son 21e but en sélection nationale, et atteint presque le même niveau de réalisation que le regretté Razack Omotoyossi (22 buts), rappelé à Dieu le 219 août dernier.

Cette victoire contre le Zimbabwe permet aux Guépards du Bénin de se relancer dans la course pour le mondial 2026. Très satisfait de ce résultat, Mounié et ses coéquipiers ont décidé de dédier la victoire contre le Zimbabwe à l’homme surnommé ‘’Le taureau de Pobè’’.

Environ 3 200 supporters étaient présents dans les tribunes du stade d’Ebimpé, d’une capacité de 60 012 places. Une affluence modeste, mais un public fervent pour pousser les Guépards.

F. A. A.

