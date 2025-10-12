dimanche, 12 octobre 2025 -

947 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Après la victoire contre le Rwanda

Les Guépards à Uyo pour un match décisif contre le Nigéria




Les Guépards du Bénin ont rallié la ville de Uyo au Nigéria, où ils affronteront, mardi 14 octobre prochain, les Super Eagles, dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les Guépards du Bénin face à l’histoire. Mardi 14 octobre prochain, ils croiseront les crampons avec les Super Eagles du Nigéria au Godswill Akpabio International Stadium, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le résultat de cette rencontre comptant pour la dernière journée de ces éliminatoires sera très déterminant pour une première qualification du Bénin à la plus grande compétition de football dans le monde.

Dès leur arrivée au Nigéria, Gernot Rohr et ses poulains procèdent aux derniers réglages pour aborder avec sérénité, cette rencontre très capitale.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

12 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le Bénin bat le Rwanda et prend la tête du groupe C


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont battu le Rwanda ce vendredi 10 octobre 2025, (…)
Lire la suite

Gagne un iPhone 17 Pro Max, un iPad Air 11, un Valve Steam Deck et (…)


9 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le second semestre 2025 promet d’être intense pour tous les passionnés (…)
Lire la suite

Bénin et Qatar échangent sur l’avenir du Volley-ball


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Fédération béninoise de Volley-ball, El Hadj Ali (…)
Lire la suite

Bruno DIDAVI, ex président de la JSP n’est plus


7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien président de la Jeunesse sportive de Pobè (JSP), Bruno DIDAVI (…)
Lire la suite

Bouama Natchimdjabo, championne d’Afrique de kickboxing


7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’athlète béninoise, Bouama Natchimdjabo, a remporté le titre de (…)
Lire la suite

Hugues Alain Adjovi intègre la Commission des arbitres de la FIFA


5 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le président de la Commission des arbitres de la Confédération (…)
Lire la suite

L’étoile montante du football féminin récompensée


2 octobre 2025 par Marc Mensah
La pépite béninoise du football féminin Yènido Romaine Gandonou vient (…)
Lire la suite

Le Maroc simplifie les procédures de visas aux supporters


30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Maroc se prépare à accueillir la 35ᵉ Coupe d’Afrique des Nations, (…)
Lire la suite

Le Bénin prend la tête du Groupe C


29 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La FIFA a infligé une sanction à l’Afrique du Sud pour avoir aligné un (…)
Lire la suite

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’or


23 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le footballeur international français Ousmane Dembelé est le grand (…)
Lire la suite

Le Bénin décroche 4 médailles en Bulgarie


21 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La délégation béninoise présente à Albena en Bulgarie pour le (…)
Lire la suite

Les Amazones U20 écrasent la Guinée 5-1


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En match aller du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, (…)
Lire la suite

Les meilleurs athlètes reçoivent 25 millions FCFA en bourses d’études


15 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La première édition de la Ligue Nationale Scolaire a été clôturée, (…)
Lire la suite

Le Bénin mise sur ses pépites pour briller à Accra


15 septembre 2025 par La Rédaction
Le Bénin prend part à la compétition ITF/CAT par équipes des 12 ans et (…)
Lire la suite

A J-100, le Maroc est prêt !


12 septembre 2025 par Marc Mensah
À 100 jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) (…)
Lire la suite

Victoire du Bénin sur Lesotho 4-0


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont battu la sélection nationale du Lesotho par (…)
Lire la suite

Satisfecit général pour Vitali Boton et l’amicale BMBV


8 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les rideaux sont tombés définitivement ce dimanche 07 septembre 2025 à (…)
Lire la suite

Cokou Romain Ahlinvi, sifflet béninois à la conquête du monde


7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin vient d’accéder au grade de candidat arbitre international du (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires