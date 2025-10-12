Les Guépards à Uyo pour un match décisif contre le Nigéria

Les Guépards du Bénin ont rallié la ville de Uyo au Nigéria, où ils affronteront, mardi 14 octobre prochain, les Super Eagles, dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les Guépards du Bénin face à l’histoire. Mardi 14 octobre prochain, ils croiseront les crampons avec les Super Eagles du Nigéria au Godswill Akpabio International Stadium, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le résultat de cette rencontre comptant pour la dernière journée de ces éliminatoires sera très déterminant pour une première qualification du Bénin à la plus grande compétition de football dans le monde.

Dès leur arrivée au Nigéria, Gernot Rohr et ses poulains procèdent aux derniers réglages pour aborder avec sérénité, cette rencontre très capitale.

