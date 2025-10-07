mardi, 7 octobre 2025 -

Athlétisme

Les Guépards Kickboxers décrochent 9 médailles au Caire




Les Guépards ont fièrement représenté le Bénin, au championnat d’Afrique de Kickboxing, tenue au Caire, en Egypte, du 02 au 04 octobre 2025. Ils ont décroché 9 médailles dont 6 en Or.

Le championnat d’Afrique de Kickboxing s’est achevé en Egypte le 4 octobre 2025. Le Bénin, pays participant a décroché 9 médailles dont 6 en Or, 2 en Argent et 1 en Bronze.

Liste des athlètes médaillés
 NATCHIMDJABO Bouama Collette : Médaillée d’OR
 AGBOKOU Codjo Grégoire : Médaillé d’OR
 KPOZEHOUIN Rouch Dan : Médaillé d’OR
 KPANHOUN Eric Ulrich : Médaillé d’OR
 TCHIBOZO Chancel : Médaillé d’OR
 GAGA Mario : Médaillé d’OR
 DOSSOU Vigninou Bienvenu : Médaillé d’ARGENT
 DANDJINOU Jean-Christophe Astrid : Médaillé d’ARGENT
 SOFONOU Yaovi Alphonse : Médaillé de BRONZE.
Par ces résultats, le Bénin occupe la 2e place derrière l’Egypte, pays hôte et devant l’Afrique du Sud, la Tunisie et la Pologne, qui occupent respectivement les 3e, 4e et 5e places.

F. A. A.

7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




