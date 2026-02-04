Le chef de l’Etat Patrice Talon et les membres de son gouvernement ont tenu ce mercredi 04 février 2026, la session ordinaire du Conseil des ministres. Ci-dessous les grandes décisions

Les grandes décisions du Conseil des ministres

– Mise en place de l’Unité d’appui en Ressources humaines à la Présidence de la République

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦

– Missions de maîtrise d’ouvrage déléguée, d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et de contrôle technique dans le cadre du projet de construction d’un centre équestre national ;

– Mission de maitrise d’œuvre complète dans le cadre du projet de construction du marché régional de Houéssi à Èkpè, commune de Sèmè-Podji ;

– Contractualisation pour des travaux d’aménagement du côté ouest du tronçon de route entre la cité administrative d’Ahossougbéta et le carrefour Tokan dans la commune d’Abomey-Calavi ;

– Missions de maîtrise d’œuvre complète et de fourniture d’équipements pour l’installation des blocs modulaires, en vue de la mise en place des campus numériques.

MESURES INDIVIDUELLES

Nominations au ministère de la Santé

