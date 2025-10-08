Les grandes décisions du Conseil des ministres

Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 8 octobre 2025, la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises.

Mesures normatives

– Adoption des textes d’application de la loi n° 2025-19 du 22 juillet 2025 relative aux Associations et Fondations en République du Bénin ;

– Modalités de traitement des informations du casier judiciaire.

Communications

– Travaux d’aménagement du site de réinstallation des maraîchers situés dans l’emprise des projets de construction du village de vacances de type « Club Med » et du parcours du golf à Avlékété, dans la commune de Ouidah ;

– Exécution de diverses prestations dans le cadre de l’opérationnalisation et du lancement de la chaîne publique Bénin TV Alafia ;

– Contractualisation pour la maîtrise d’œuvre complète dans le cadre du projet de construction d’un centre funéraire, d’une morgue, d’un crematorium et d’une école de formation en thanatopraxie dans la commune d’Abomey-Calavi ;

– Construction d’une infrastructure réservée aux artisans et au gestionnaire du site de l’embarcadère d’Abomey-Calavi .

Mesures individuelles

Des nominations ont été prononcées au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

