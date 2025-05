Les FDS et les OSC se concertent pour renforcer leur collaboration

L’hôtel golden Tulip à Cotonou a abrité, vendredi 16 mai 2025, un symposium de l’Amicale Béninoise du Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique (ABECESA) sur le thème « Prévention de l’Extrémisme Violent (PEV) au Bénin : Collaboration entre FDS et OSC ». C’est en marge de la table ronde internationale organisée par le Centre d’Etudes Stratégiques de l’Afrique (CESA), les 13, 14 et 15 mai 2025.

Des représentants des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et ceux des Organisations de la Société Civile (OSC) ont pris part à un symposium portant sur la Prévention de l’Extrémisme Violent (PEV) au Bénin.

L’objectif de cette rencontre est de renforcer la collaboration entre les FDS et les OSC en matière de PEV. Elle a été organisée à la suite de la table ronde internationale du Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique (CESA) sur le thème « Prévention de l’Extrémisme Violent (PEV) dans les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest : Leçons tirées du rôle des Forces de défense et de sécurité ».

Selon le vice-président de l’Amicale Béninoise du Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique, Étienne Adossou, l’un des constats faits à la table ronde est que face au phénomène de l’extrémisme violent, il faut une mobilisation générale basée sur une panoplie de moyens civils, sécuritaires, religieux, politiques, diplomatiques, financiers et communicationnels, judiciaires etc. « Au cœur de cette réponse que nous voulons holistique, les forces de défense et de sécurité ainsi que les organisations de la société civile ont des rôles décisifs à jouer », a-t-il déclaré.

Le symposium a aussi enregistré la participation des membres de l’Amicale sénégalaise de la Communauté du Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique (CESA). À en croire son président, le Général Talla Niang, c’est l’occasion pour le Sénégal et le Bénin de partager leurs expériences et d’en tirer les bonnes pratiques.

La directrice du Centre d’Etudes Stratégiques de l’Afrique du département de la Défense des Etats Unis, Amanda Dory, a salué le partenariat de longue date existant entre l’ABECESA et CESA. Elle souhaite que cette rencontre s’achève sur des résultats pertinents pour faire face à la lutte contre l’extrémisme violent.

Des propositions alignées sur les priorités nationales et régionales

« Face à un phénomène aussi complexe et transfrontalier, il est impératif que nos réponses soient concertées, multisectorielles et surtout ancrées dans nos réalités sociales et communautaires », a affirmé Dr Abasse Olossoumaré, directeur de Cabinet du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Pour le représentant du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, sans l’implication de la société civile, des chercheurs, des acteurs du terrain, des leaders communautaires, des jeunes et des femmes, aucune stratégie ne pourra avoir du succès durablement.

« Nous attendons de vos travaux des propositions concrètes réalistes et alignées sur les priorités nationales et régionales », a-t-il ajouté. Au nom du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Dr Abasse Olossoumaré, a réitéré l’engagement du gouvernement du Bénin à poursuivre et à renforcer la coopération avec les partenaires techniques et financiers, la société civile et les institutions de recherche dans une dynamique de prévention inclusive et durable.

Le symposium a permis au CESA de faire le compte-rendu des recommandations de la table ronde internationale des 13, 14 et 15 mai 2025.

Le second panel s’est axé sur les actions actuellement menées par les FDS et les OSC en matière de PEV, les attentes de chaque partie envers l’autre, avec l’appropriation des bonnes pratiques des autres pays ayant pris part à la table ronde internationale.

Les résultats issus de ces travaux seront mis à la disposition du gouvernement béninois, du CESA ainsi que des OSC adressant la problématique de l’extrémisme violent au Bénin.

Akpédjé Ayosso

16 mai 2025 par