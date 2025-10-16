Les FAB offrent des soins gratuits aux populations de Banikoara

Les Forces Armées Béninoises (FAB) mènent depuis le 14 octobre 2025 une campagne médicale gratuite au profit des populations de Banikoara, dans le département de l’Alibori.

Soutenir les habitants de cette commune frontalière du Burkina Faso et du Niger, souvent confrontée à des défis sécuritaires. Tel est l’objectif de l’action sociale des Forces Armées Béninoises à Banikoara.

Sous la direction du chef d’escadron Kwassi Katcha, de la Direction de la Participation des Armées au Développement et aux Tâches d’Intérêt Public (DPADTIP), des équipes médicales militaires offrent des consultations, des soins et des médicaments gratuits à des patients venus des localités voisines.

Les militaires profitent de cette proximité pour sensibiliser les populations à l’hygiène, à la prévention des maladies et à la coproduction de la sécurité. Une approche qui renforce la vigilance communautaire et la résilience des habitants face aux menaces terroristes.

Pour le chef d’escadron Katcha, ces actions témoignent de la volonté des FAB de resserrer les liens entre l’armée et les citoyens. La campagne se déroule au Centre de santé Wanrou d’Arbonga, construit grâce à la Fondation Claudine Talon, en partenariat avec le ministère de la Santé et la SODECO. Elle prendra fin le 17 octobre 2025.

A.A.A

16 octobre 2025 par ,