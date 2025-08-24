Les FAB neutralisent 1 terroriste, plusieurs blessés

Le poste de douane de Gada, à 5 km à l’est de Malanville, a été la cible d’une attaque dans la nuit du 22 août 2025.

Des individus armés ont tenté de surprendre le dispositif militaire vers 23 heures à Gada le vendredi 22 août 2025.

L’attaque survenue au poste de douane à 5 km à l’est de Malanville a été stoppée par les soldats du 7ᵉ Bataillon Interarmes. L’échange de tirs a conduit à la neutralisation d’un assaillant. Plusieurs autres ont été blessés.

Un arsenal de guerre a été saisi. Aucune perte n’a été enregistrée côté forces armées béninoises.

Une opération de ratissage est en cours pour retrouver les assaillants en fuite.

