Les FAB annoncent le recrutement de 100 spécialistes au titre de l’année 2026

Dans le cadre du renforcement des effectifs des Forces armées béninoises (Fab), il sera organisé un concours de recrutement sur titre de 100 personnes spécialistes au titre de l’année 2026. L’annonce a été faite par le Chef d’Etat-major des Forces armées béninoises, à travers un communiqué radio en date du 15 janvier 2026. Selon ce communiqué, 40 mécaniciens automobiles ; 40 conducteurs de véhicules légers et de véhicules lourds ; 10 électriciens automobiles ; et 10 maintenanciers de groupe électrogène et d’installation solaire, seront recrutés.

19 janvier 2026