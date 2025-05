Les Évêques du Bénin invitent les acteurs à œuvrer pour la paix

À quelques mois des élections générales de 2026, les Évêques du Bénin invitent tous les acteurs à œuvrer à la préservation d’un climat de paix dans la justice et la vérité. Le message a été publié à l’issue de la 75e session ordinaire de la CEB, tenue du 21 au 23 mai 2025, à Lokossa.

Les acteurs politiques, les institutions de la République, les organisations de la société civile et l’ensemble du peuple béninois doivent œuvrer à la préservation d’un climat de paix dans la justice et la vérité. Selon les Évêques du Bénin, il faut mener des actions concrètes qui garantissent des élections libres, inclusives, transparentes et apaisées, dans le respect des droits et libertés fondamentales. Ils exhortent chacun à éviter les discours incitant à la haine, à la violence, aux manipulations de tout genre et à privilégier le dialogue, le respect mutuel et la préservation des acquis démocratiques.

Les Évêques encouragent aussi chaque acteur politique et chaque citoyen à être artisan de paix et de justice pour le plus grand bien de la Nation.

A.A.A

