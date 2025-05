Les Évêques du Bénin alertent sur une « précarité persistante »

Réunis en session plénière ordinaire du 21 au 23 mai 2025 à Lokossa, les Évêques du Bénin se sont prononcés sur la situation sociale au Bénin, les prochaines élections générales de 2026. La Conférence Épiscopale a présenté également ses condoléances à la Nation toute entière et aux familles endeuillées par la récente attaque terroriste au nord du Bénin.

Malgré les efforts consentis par le Gouvernement pour le développement, de « nombreuses familles peinent encore à satisfaire leurs besoins fondamentaux et vitaux ». « Cette situation fragilise le tissu social, expose les plus vulnérables à diverses formes d’exploitation et compromet la paix sociale », a alerté la Conférence Épiscopale du Bénin (CEB) à l’issue de sa session ordinaire tenue du 21 au 23 mai à Lokossa.

Tout en exprimant leur « vive préoccupation face à la précarité qui affecte une portion non négligeable de la population, les Évêques ont lancé un appel. « L’église appelle les autorités compétentes, les acteurs politiques, économiques et sociaux, ainsi que tous les citoyens de bonne volonté, à redoubler d’effort pour bâtir un société plus juste et solidaire qui met la personne humaine au centre de toute action ».

M. M.

24 mai 2025 par ,