Les Etats-Unis suspendent les visas d’immigrant (Green Card) pour 75 pays excepté le Bénin

Le département d’Etat américain a annoncé la suspension du traitement des visas d’immigrant (Green Card) pour les ressortissants de 75 pays. Cette mesure entrera en vigueur le mercredi 21 janvier 2026.

« Le département d’État suspendra le traitement des demandes de visa d’immigration provenant de 75 pays dont les ressortissants touchent des aides sociales américaines à des niveaux inacceptables », a annoncé l’administration Trump dans un communiqué diffusé le 14 janvier 2026.

Le communiqué précise que « ce gel restera en vigueur jusqu’à ce que les États-Unis puissent garantir que les nouveaux immigrants ne puiseront pas dans les richesses du peuple américain ».

La liste des pays n’a pas encore été rendue publique.

Avec cette nouvelle mesure, aucune vignette de visa ne pourra être imprimée ou délivrée pour les ressortissants des 75 pays concernés à compter du 21 janvier.

M. M.

16 janvier 2026