Les Etats-Unis suspendent le programme Loto Visa

Les Etats-Unis suspendent le programme d’obtention de visa par loterie (Visa Lottery). L’annonce a été faite, ce jeudi 18 décembre 2025, par la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem.
Plus de loto visa (Visa Lottery) jusqu’à nouvel ordre. Ce programme d’obtention de visas par loterie aux États-Unis à des ressortissants étrangers tirés au sort est désormais suspendu. La décision a été prise par Washington après la fusillade de l’Université Brown samedi dernier. Selon la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, l’auteur de la fusillade, Claudio Manuel Neves Valente est entré aux États-Unis en 2017 grâce au programme de visa diversité (DV1) par loterie et a obtenu une carte verte. « Cet individu odieux n’aurait jamais dû être autorisé à entrer dans notre pays », a écrit la secrétaire américaine sur X.
La fusillade à l’Université Brown fait état de 2 étudiants morts et 9 blessés. L’auteur des tirs, un ressortissant portugais de 48 ans a été retrouvé mort dans un entrepôt de stockage. Il aurait aussi assassiné un professeur d’origine portugaise après le drame de Brown.
Kristi Noem a ordonné aux Services de citoyenneté et d’immigration (USCIS) « de suspendre le programme DV1 afin d’éviter que d’autres Américains ne soient les victimes de ce programme désastreux ».
Le programme a été instauré en 1990. Des cartes de résidents aux Etats-Unis sont données chaque année à des milliers de personnes qui remplissent les critères d’éligibilité.
A.A.A
