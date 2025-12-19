Les Etats-Unis suspendent le programme Loto Visa

Les Etats-Unis suspendent le programme d’obtention de visa par loterie (Visa Lottery). L’annonce a été faite, ce jeudi 18 décembre 2025, par la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem.

Plus de loto visa (Visa Lottery) jusqu’à nouvel ordre. Ce programme d’obtention de visas par loterie aux États-Unis à des ressortissants étrangers tirés au sort est désormais suspendu. La décision a été prise par Washington après la fusillade de l’Université Brown samedi dernier. Selon la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, l’auteur de la fusillade, Claudio Manuel Neves Valente est entré aux États-Unis en 2017 grâce au programme de visa diversité (DV1) par loterie et a obtenu une carte verte. « Cet individu odieux n’aurait jamais dû être autorisé à entrer dans notre pays », a écrit la secrétaire américaine sur X.

La fusillade à l’Université Brown fait état de 2 étudiants morts et 9 blessés. L’auteur des tirs, un ressortissant portugais de 48 ans a été retrouvé mort dans un entrepôt de stockage. Il aurait aussi assassiné un professeur d’origine portugaise après le drame de Brown.

Kristi Noem a ordonné aux Services de citoyenneté et d’immigration (USCIS) « de suspendre le programme DV1 afin d’éviter que d’autres Américains ne soient les victimes de ce programme désastreux ».

Le programme a été instauré en 1990. Des cartes de résidents aux Etats-Unis sont données chaque année à des milliers de personnes qui remplissent les critères d’éligibilité.

A.A.A

The Brown University shooter, Claudio Manuel Neves Valente entered the United States through the diversity lottery immigrant visa program (DV1) in 2017 and was granted a green card. This heinous individual should never have been allowed in our country. In 2017, President Trump… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 19, 2025

