vendredi, 19 décembre 2025 -

804 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

Immigration

Les Etats-Unis suspendent le programme Loto Visa




Les Etats-Unis suspendent le programme d’obtention de visa par loterie (Visa Lottery). L’annonce a été faite, ce jeudi 18 décembre 2025, par la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem.

Plus de loto visa (Visa Lottery) jusqu’à nouvel ordre. Ce programme d’obtention de visas par loterie aux États-Unis à des ressortissants étrangers tirés au sort est désormais suspendu. La décision a été prise par Washington après la fusillade de l’Université Brown samedi dernier. Selon la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, l’auteur de la fusillade, Claudio Manuel Neves Valente est entré aux États-Unis en 2017 grâce au programme de visa diversité (DV1) par loterie et a obtenu une carte verte. « Cet individu odieux n’aurait jamais dû être autorisé à entrer dans notre pays », a écrit la secrétaire américaine sur X.

La fusillade à l’Université Brown fait état de 2 étudiants morts et 9 blessés. L’auteur des tirs, un ressortissant portugais de 48 ans a été retrouvé mort dans un entrepôt de stockage. Il aurait aussi assassiné un professeur d’origine portugaise après le drame de Brown.

Kristi Noem a ordonné aux Services de citoyenneté et d’immigration (USCIS) « de suspendre le programme DV1 afin d’éviter que d’autres Américains ne soient les victimes de ce programme désastreux ».

Le programme a été instauré en 1990. Des cartes de résidents aux Etats-Unis sont données chaque année à des milliers de personnes qui remplissent les critères d’éligibilité.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Le jeudi 25 décembre férié pour la fête de Noël


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La journée du jeudi 25 décembre 2025, Jour de Noël, est fériée, chômée (…)
Lire la suite

Chabi Yayi attendu à la BEF le 26 décembre


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le secrétaire aux relations extérieures du parti ‘’Les Démocrates’’, (…)
Lire la suite

Décès de l’ex-ministre Gatien Houngbédji


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’ancien ministre béninois du Commerce et ancien Haut Commissaire à la (…)
Lire la suite

Patrice Talon justifie le mandat de 7 ans


18 décembre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a justifié, ce 18 décembre 2025, le mandat (…)
Lire la suite

La CENA forme les formateurs des agents électoraux


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a lancé ce jeudi 18 (…)
Lire la suite

Le registre des associations opérationnel dès le 19 décembre


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le registre des Associations et Fondations sera mis en service à (…)
Lire la suite

Le policier Delcoz Kindjanhoundé déposé en prison


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé a été (…)
Lire la suite

Prof. Dandi Gnamou élevée à la dignité de Grand Officier


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Professeure Dandi Gnamou a reçu, mardi 17 décembre 2025, la (…)
Lire la suite

Pascal Tigri avant sa fuite « Nous vous prions de ne pas nous bombarder »


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le chef de l’Etat Patrice Talon a échangé avec les professionnels des (…)
Lire la suite

Patrice Talon en conférence de presse ce jeudi


17 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon sera face à la presse béninoise ce (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 17 DÉC. 2025


17 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 17 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Près de 2000 jeunes à recruter pour renforcer les FAB


17 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, mercredi 17 décembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

AVIS DE RECRUTEMENT


17 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
ÉLITE INTERIM BÉNIN recrute un INGENIEUR TRAVAUX PRINCIPALdisponibilité (…)
Lire la suite

Le Bénin obtient 30 millions d’euros de la BERD


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) (…)
Lire la suite

Keith Sonon boucle 15 jours et prolonge


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Amazone en Cheffe, Keith Sonon a bouclé dans la soirée de ce mardi 16 (…)
Lire la suite

Le Crystal Symphony fait une nouvelle escale au Port de Cotonou


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Port autonome de Cotonou a enregistré, le vendredi 12 décembre 2025, (…)
Lire la suite

2 personnes en prison pour assassinat


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une enquête a été ouverte après l’assassinat de Richard Gabin Gbédé, (…)
Lire la suite

La journaliste Angela Kpeidja interpellée


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La journaliste Angela Kpeidja a été interpellée par les forces de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires