Les Etats-Unis renforcent le ministère de la Justice en équipements

L’Ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin, Brian Shukan a procédé, ce mardi 19 décembre 2023, à la remise de don d’équipements au ministère de la Justice et de la Législation. Le don a été réceptionné par le ministre de la Justice et de la Législation Yvon Détchénou en présence des directeurs centraux des services dudit ministère.

Remise d’équipements d’une valeur de 43,5 millions de FCFA au ministère de la Justice. C’est un don des Etats-Unis composé de vidéoconférence, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des imprimantes et d’autres appareils électroniques. Il s’inscrit dans le cadre de l’appui du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique au renforcement des capacités et à la modernisation du secteur de la Justice au Bénin. « Les Etats-Unis sont fiers de jouer un rôle actif dans le programme de modernisation de la justice du gouvernement du Bénin », a déclaré l’Ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin.

Une partie de l’équipement permettra à l’Institut de Formation Judiciaire d’atteindre un public plus large grâce à la formation en ligne. L’autre partie soutiendra les administrations et le fonctionnement des tribunaux.

Selon Brian Shukan, « le soutien à la digitalisation, à la gestion des dossiers de l’administration et au fonctionnement des tribunaux se traduira par des processus judiciaires et des poursuites plus efficaces, ce qui améliorera l’accès au système judiciaire pour les citoyens béninois ».

Le diplomate annonce que l’Ambassade des Etats-Unis par l’intermédiaire de l’INL (Bureau international du Département d’Etat chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l’application de la loi) travaille avec le ministère de la Justice sur un programme de modernisation de la Justice. Il s’agit d’un projet conçu pour fournir au système judiciaire, la formation et la professionnalisation dont il a besoin. « Il permettra également d’améliorer l’administration générale des tribunaux, leur fonctionnement et la digitalisation de la gestion des affaires », a ajouté Brian Shukan. L’Ambassadeur a réaffirmé l’engagement des Etats-Unis à soutenir la réforme du secteur de la Justice et l’accès à la justice pour tous les citoyens du Bénin.

Les équipements offerts par les Etats-Unis sont destinés aux directions et structures sous tutelle du ministère de la Justice dont entre autres l’Agence Pénitentiaire du Bénin (APB) ; le Centre national du casier judiciaire (CNCJ) ; l’Ecole de Formation des Professions Judiciaires (EFPJ) ; la Direction de Protection Juridique et Judiciaire de l’Enfance (DPJJE).

Le Ministre de la Justice et de la Législation s’est réjoui de ce don d’équipements qui vient à point nommé. « L’objectif c’est de faire en sorte que chaque acteur judiciaire (magistrat, greffier, et autres, ndlr) ait l’ensemble des équipements nécessaires pour que nous puissions rendre aux citoyens béninois les services publics judicaires auxquels ils s’attendent », a affirmé Yvon Détchénou.

Selon le ministre, la réforme au niveau du secteur est mise en œuvre de façon à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice. Il a souhaité un accompagnement plus accru des Etats-Unis sur l’ensemble des problématiques de la réforme du secteur de la justice.

Le Ministre de la Justice et de la Législation n’a pas manqué de saluer la qualité du partenariat avec les Etats-Unis. « Cette qualité de relation, elle est exceptionnelle et unique. Je vous en remercie », a ajouté Me Yvon Détchénou.

Akpédjé Ayosso

