Les États-Unis poursuivent des trafiquants de drogue

Sept membres du cartel de Sinaloa ont été arrêtés dans le cadre d’une opération visant à perturber le flux de fentanyl, un opioïde de synthèse mortel, à destination des États-Unis. Ils ont été appréhendés à Bogota (Colombie), à New York, à Guatemala et à Athènes (Grèce).

Ces individus vendaient du fentanyl au kilo, échangeaient de la drogue contre des armes automatiques, exploitaient des laboratoires clandestins et organisaient la livraison de précurseurs chimiques ou blanchissaient de l’argent, est-il détaillé dans les chefs d’accusation. Ils font partie des 27 personnes impliquées dans le trafic de fentanyl et faisant l’objet d’une demande d’informations de nature à conduire à une condamnation, conformément au programme de récompenses du département d’État lié à la répression du trafic de stupéfiants.

Géré par le Bureau des Affaires internationales de stupéfiants et de répression, le Narcotics Rewards Program (NRP) contribue au démantèlement des réseaux transnationaux de trafic de drogue depuis 39 ans. Il a versé 170 millions de dollars de récompenses et facilité l’arrestation ou la condamnation de plus de 90 gros trafiquants de drogue transnationaux.

Aujourd’hui, le programme de récompenses offre 1 million de dollars pour toute information menant à la condamnation de chacun des sept membres du cartel de Sinaloa arrêtés précédemment : Anastacio Soto Vega, Humberto Beltran Cuen, Sergio Antonio Duarte Frias, Julio Marin Gonzalez, Silvano Francisco Mariano, Carlos Omar Felix Gutierrez et Ana Gabriela Rubio Zea.

Un huitième membre du cartel de Sinaloa, Néstor Isidro Pérez Salas, a été arrêté au Mexique lors d’une autre opération policière. Pérez Salas avait participé à la direction des opérations de sécurité du cartel, l’organisation de trafic de fentanyl la plus vaste et la plus violente au monde. Au moment de son arrestation, la récompense offerte pour son arrestation et sa condamnation s’élevait à 3 millions de dollars. (Il a été extradé aux États-Unis il y a environ un an.)

Pour fournir des informations, les personnes résidant hors des États-Unis peuvent se rendre dans une ambassade ou un consulat américain. Aux États-Unis, elles peuvent contacter le FBI ou la Drug Enforcement Administration, selon la mention figurant sur les affiches.

Le NRP offre des millions de dollars de récompenses pour toute information menant à l’arrestation et/ou à la condamnation d’autres trafiquants de stupéfiants :

– Jusqu’à 15 millions de dollars pour Nemesio Rubén Oseguera Cervantes , fondateur et dirigeant du Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Le CJNG est l’un des cartels de la drogue les plus violents du Mexique et l’un des huit cartels ou organisations criminelles transnationales que le département d’État a désignés comme organisations terroristes étrangères et comme terroristes mondiaux spécialement désignés en février 2025.

– Jusqu’à 10 millions de dollars pour Ryan Wedding , un ancien snowboarder olympique canadien, qui dirige un réseau transnational de trafic de cocaïne et est recherché pour des crimes, notamment pour meurtre.

– Jusqu’à 5 millions de dollars pour Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza , un trafiquant de drogue guatémaltèque lié au cartel de Sinaloa. La récompense américaine est offerte en coordination avec le gouvernement guatémaltèque, qui a classé Lorenzana parmi les « 100 personnes les plus recherchées » du pays en 2022.

« Nous sommes déterminés à protéger les collectivités américaines des voyous qui (…) revendent intentionnellement des stupéfiants illicites et nuisent à notre jeunesse », a déclaré F. Cartwright Weiland, haut responsable du Bureau des Affaires internationales de stupéfiants et de répression du département d’État.

Les trafiquants de drogue ne sont pas les seuls criminels que le département d’État contribue à traduire en justice. Grâce à son Programme de récompenses pour la lutte contre la criminalité transnationale organisée, le département recherche des fugitifs soupçonnés d’autres infractions, par exemple en matière de cybercriminalité, de traite des personnes, de trafic d’espèces sauvages, de blanchiment d’argent et de trafic d’armes.

Ruja Ignatova fait partie des criminels recherchés. Surnommée « CryptoQueen », cette ressortissante allemande née en Bulgarie est recherchée pour fraude électronique et blanchiment d’argent en lien avec l’une des plus grandes fraudes mondiales de l’histoire. La cofondatrice de OneCoin Ltd. a escroqué des milliards de dollars à des investisseurs du monde entier. Elle est en fuite depuis 2017. Le département d’État offre jusqu’à 5 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation et à sa condamnation.

Source : https://share.america.gov/fr/les-etats-unis-poursuivent-des-trafiquants-de-drogue/

