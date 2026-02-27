lundi, 2 mars 2026 -

Département du Plateau

Les Etats-Unis offrent du matériel aux agents de santé communautaire




L’Ambassade des États-Unis a offert du matériel aux agents de santé de première ligne dans le département du Plateau. La remise du don a été faite le mardi 17 février 2026 à Kétou par le Conseiller Politique et Economique à l’Ambassade des Etats-Unis, Christopher McCabe.

Les États-Unis fournissent aux Agents de Santé Communautaire des équipements d’une valeur de 826 071 dollars. Ils se composent de 30 ordinateurs portables et de 875 kits pour les Relais Communautaires (tablettes, bicyclettes, ustensiles de démonstration culinaire, matériel médical technique et équipements de protection individuelle). Ce don s’inscrit dans le cadre du Projet de Renforcement de la Santé Communautaire dans les Départements du Plateau, du Mono, de l’Atacora et de la Donga au Bénin. « Ce projet constitue un investissement stratégique qui génère des retombées tangibles tant pour les États-Unis que pour le Bénin », a déclaré le Conseiller Politique et Economique à l’Ambassade des Etats-Unis, Christopher McCabe. Le Projet de Renforcement de la Santé Communautaire est mis en œuvre par l’ONG DEDRAS en partenariat avec les ONG BUPDOS et SIAN’SON.

« En dotant les agents de santé de première ligne de ces outils essentiels, nous réalisons un investissement stratégique dans la capacité du Bénin à construire un système de santé local résilient et durable qui réduira la dépendance à l’aide extérieure au fil du temps », a affirmé le Conseiller Politique et Economique à l’Ambassade des Etats-Unis, Christopher McCabe.

L’engagement des États-Unis envers la Politique Nationale de Santé Communautaire du Bénin a permis de nombreuses années de collaboration fructueuse et de réalisations concrètes au profit des communautés de base. La mise en œuvre de la nouvelle politique de santé communautaire a produit des résultats concrets.

Les Agents de Santé Communautaire ont visité 1 708 499 ménages à domicile. 30 420 enfants malades ont été détectés et référés par les agents. Il y a eu 21 304 enfants malades traités. « Ces réalisations mesurables démontrent des retombées tangibles pour les États-Unis et le peuple américain. En renforçant la capacité du Bénin à détecter et à répondre aux menaces sanitaires au niveau communautaire y compris l’identification et le traitement des enfants malades avant que leur état ne s’aggrave, nous construisons un système d’alerte précoce qui protège les Américains contre les épidémies de maladies infectieuses dangereuses », a conclu Christopher McCabe.

27 février 2026 par Akpédjé Ayosso




